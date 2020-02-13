待批樓花低見5331伙 近6年新低

地政總署公布，上月僅得一個項目申請預售，為信置（0083）牽頭、於2017年11月以逾172億元投得的長沙灣興華西街住宅地王，發展商將分期發展，其中1期524伙已於上月申請預售。資料顯示，目前待批預售樓花同意書涉21個項目、共5331伙，較去年12月的6262伙，按月跌14.9%，更是2014年3月錄得5116伙後近6年來新低紀錄。

上月僅信置長沙灣地王1期申預售

美聯首席分析師劉嘉輝表示，上月累積待批預售樓花單位按月續跌，主要是由於獲批的單位數目多過新申請單位所致。資料顯示，上月共2個項目獲批預售，分別為已開售的信置西貢133 PORTOFINO，共涉33伙；另一個獲批項目為長實（1113）旗下將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，共涉1422伙，兩盤單位總數共1455伙，較去年12月批出的1213伙，按月增加約兩成，並創5個月新高。

SEA TO SKY獲批預售涉1422伙

獲批預售的SEA TO SKY，是長實2015年初開售日出康城3期緻藍天後，5年後再於區內開售的全新盤，長實執行董事趙國雄早前預告，SEA TO SKY為集團今年首個全新開售新盤，項目關鍵日期為2022年2月。

另外，內房佳兆業（1638）上月以35億元奪得屯門青山公路住宅地，每方呎樓面地價6005元，地政總署剛以不記名方式公布其他標價，標價介乎10億至28.88億元，即每方呎樓面地價介乎1715至4955元，換言之佳兆業中標價高次標21%。