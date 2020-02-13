經濟

香港地產

待批樓花低見5331伙 近6年新低

【明報專訊】近月疫情持續擴散，發展商雖然仍有就旗下新盤申請預售，但步伐已大為放緩。地政總署資料顯示，上月僅得1個項目申請預售，涉及524伙，而預售樓花則共批出2個項目、共涉1455伙，批出單位數目多於新申請數目，令滾存待批樓花單位數目進一步下跌至5331伙，累積待批預售樓花住宅數目連跌4個月，更是2014年3月後近6年新低。

地政總署公布，上月僅得一個項目申請預售，為信置（0083）牽頭、於2017年11月以逾172億元投得的長沙灣興華西街住宅地王，發展商將分期發展，其中1期524伙已於上月申請預售。資料顯示，目前待批預售樓花同意書涉21個項目、共5331伙，較去年12月的6262伙，按月跌14.9%，更是2014年3月錄得5116伙後近6年來新低紀錄。

上月僅信置長沙灣地王1期申預售

美聯首席分析師劉嘉輝表示，上月累積待批預售樓花單位按月續跌，主要是由於獲批的單位數目多過新申請單位所致。資料顯示，上月共2個項目獲批預售，分別為已開售的信置西貢133 PORTOFINO，共涉33伙；另一個獲批項目為長實（1113）旗下將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，共涉1422伙，兩盤單位總數共1455伙，較去年12月批出的1213伙，按月增加約兩成，並創5個月新高。

SEA TO SKY獲批預售涉1422伙

獲批預售的SEA TO SKY，是長實2015年初開售日出康城3期緻藍天後，5年後再於區內開售的全新盤，長實執行董事趙國雄早前預告，SEA TO SKY為集團今年首個全新開售新盤，項目關鍵日期為2022年2月。

另外，內房佳兆業（1638）上月以35億元奪得屯門青山公路住宅地，每方呎樓面地價6005元，地政總署剛以不記名方式公布其他標價，標價介乎10億至28.88億元，即每方呎樓面地價介乎1715至4955元，換言之佳兆業中標價高次標21%。

上 / 下一篇新聞

海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
A股連升7日 收復新年後跌幅
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
中壽擬重組 集團整體上市
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢