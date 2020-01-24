經濟

香港地產

半月一手不足100宗 幾近癱瘓

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續大，本月一手新盤成交近乎癱瘓， 市場消息指昨天全日僅錄約7宗成交，令2月迄今累積成交總數僅約75宗，業界估計本月整體一手成交有機會跌至只約200宗，除比1月錄逾1180宗按月勁跌八成外，更有機會成為繼2016年1月錄約220宗一手成交後，逾4年來的按月新低紀錄。

峻源昨連沽3伙

雖然整體一手交投淡靜，但個別一手豪宅依然錄得成交。中信泰富馬鞍山現樓峻源，昨透過招標售出3伙分佈於第3座11、29、21樓，實用面積介乎1185及1194方呎的3房單位，成交價由2036萬至2218.8萬元、實呎1.7萬至1.87萬元，單日吸金逾6372萬元。自開放現樓示範單位後，峻源銷情穩定，本月至今累沽6伙、套現約1.3億元。

富豪‧山峯下周一推10伙招標

另港鐵（0066）連接大圍與啟德的屯馬線第1期明日通車，嘉華（0173）啟德嘉峯匯，最新以785萬元售出1A座32樓A室，屬實用面積293方呎開放式單位，實呎26,792元；嘉峯匯本月至今累沽4伙，套現近4100萬元。

此外，百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪‧山峯，新近上載銷售安排，下周一（2月17日）起新推出10伙招標，包括8伙分層單位，以及2幢實用面積同為2233方呎的8號和9號洋房（另連501至767方呎花園），截標日期為3月31日。

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