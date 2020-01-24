半月一手不足100宗 幾近癱瘓

峻源昨連沽3伙

雖然整體一手交投淡靜，但個別一手豪宅依然錄得成交。中信泰富馬鞍山現樓峻源，昨透過招標售出3伙分佈於第3座11、29、21樓，實用面積介乎1185及1194方呎的3房單位，成交價由2036萬至2218.8萬元、實呎1.7萬至1.87萬元，單日吸金逾6372萬元。自開放現樓示範單位後，峻源銷情穩定，本月至今累沽6伙、套現約1.3億元。

富豪‧山峯下周一推10伙招標

另港鐵（0066）連接大圍與啟德的屯馬線第1期明日通車，嘉華（0173）啟德嘉峯匯，最新以785萬元售出1A座32樓A室，屬實用面積293方呎開放式單位，實呎26,792元；嘉峯匯本月至今累沽4伙，套現近4100萬元。

此外，百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪‧山峯，新近上載銷售安排，下周一（2月17日）起新推出10伙招標，包括8伙分層單位，以及2幢實用面積同為2233方呎的8號和9號洋房（另連501至767方呎花園），截標日期為3月31日。