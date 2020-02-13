話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙

翻查資料，上述中冶於2013年11月以約5億元投得上述青龍頭地皮，每方呎樓面地價3788元，為當時市場預期上限價。一般賣地章程都會限制發展商建築期限，上述項目期限為下月31日，發展商需於該日期前獲批入伙紙，否則需向政府申請延期或被罰款。若按中冶回覆，項目有機會於本月批出入伙紙，故即使未能交樓，仍未有牴觸上述限制。

測量師料批入伙紙數月後才批滿意紙

不過，由於發展商列明樓盤「關鍵日期」預算為去年6月，但至今未批出入伙紙，隨時延期一年收樓。律師江玉歡稱，一般情况下，樓花買賣合約均訂明若發展商未能如期交樓的賠償或補救方法，要視乎發展商是否有延期證明，建議買家應帶同買賣合約，向買樓時代的表律師查詢。

測量師學會前會長陳旭明指出，發展商在正式交樓前需要分別取得「入伙紙」及「滿意紙」。落成後須交由屋宇署檢驗物業，以便獲屋宇署批出入伙紙；當發展商滿足政府的批地條款後，例如周邊的公共空間及斜坡等，地政總署便會批出滿意紙。一般情况下，項目入伙紙獲批後2個月至1年內才獲批「滿意紙」，故以逸璟．龍灣現時尚未獲批入伙紙計，相信最快要數月後方可正式交樓。