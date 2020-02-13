經濟

香港地產

話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙

【明報專訊】青龍頭逸璟．龍灣所在地皮，由中國中冶（1618）2013年以約5億元投得，據賣地章程顯示，發展商需於下月底前完成項目發展。

翻查資料，上述中冶於2013年11月以約5億元投得上述青龍頭地皮，每方呎樓面地價3788元，為當時市場預期上限價。一般賣地章程都會限制發展商建築期限，上述項目期限為下月31日，發展商需於該日期前獲批入伙紙，否則需向政府申請延期或被罰款。若按中冶回覆，項目有機會於本月批出入伙紙，故即使未能交樓，仍未有牴觸上述限制。

測量師料批入伙紙數月後才批滿意紙

不過，由於發展商列明樓盤「關鍵日期」預算為去年6月，但至今未批出入伙紙，隨時延期一年收樓。律師江玉歡稱，一般情况下，樓花買賣合約均訂明若發展商未能如期交樓的賠償或補救方法，要視乎發展商是否有延期證明，建議買家應帶同買賣合約，向買樓時代的表律師查詢。

測量師學會前會長陳旭明指出，發展商在正式交樓前需要分別取得「入伙紙」及「滿意紙」。落成後須交由屋宇署檢驗物業，以便獲屋宇署批出入伙紙；當發展商滿足政府的批地條款後，例如周邊的公共空間及斜坡等，地政總署便會批出滿意紙。一般情况下，項目入伙紙獲批後2個月至1年內才獲批「滿意紙」，故以逸璟．龍灣現時尚未獲批入伙紙計，相信最快要數月後方可正式交樓。

上 / 下一篇新聞

海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
A股連升7日 收復新年後跌幅
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
中壽擬重組 集團整體上市
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
待批樓花低見5331伙 近6年新低
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢