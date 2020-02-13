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逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關

【明報專訊】武漢肺炎疫情持續擴大，新盤買家縮沙撻訂日增。本報統計，主要新盤2月半月暫錄約10宗撻訂，其中內房中國中冶（1618）青山公路逸璟．龍灣佔6宗（全屬撻大訂）、即佔市場整體撻訂個案六成，其中項目最新再增3宗撻大訂、即買家於簽署正式買賣合約後取消交易，令該盤去年至今累積撻大訂總數增至15宗，佔售出的80伙近兩成，撻大訂比例料為2013年一手新例生效後最高。

明報記者

中冶接受本報就逸璟．龍灣入伙延遲等問題回應時稱，項目有機會於本月內取得入伙紙，希望4個月後、即6月左右獲批滿意紙，屆時項目將以現樓形式重啟銷售，並視乎當時市况考慮優惠折扣等銷售方法。

對個別買家取消交易，中冶表示，估計相關買家有機會在等待收樓期間，因市場環境生變，對樓市前景看法有所不同，或是自身資金安排有變動，所以取消交易。

發展商指斜坡已獲完工批文

位處青山公路青龍頭、單位總數198伙的逸璟．龍灣，是中冶在香港發展的首個住宅項目，自2018年底開售至今累沽約80伙，佔項目單位總數40%；而去年至今累積錄得的撻大訂個案共15宗（其中9宗於今年錄得），為售出單位總數的19%。項目預計最快今年6月獲批滿意紙，惟樓書顯示的關鍵日期為去年6月，意味樓盤交樓時間有機會推遲1年，相信屬近年延遲收樓最長時間新盤。

15買家輸一成大訂 共涉858萬

發展商解釋，逸璟‧龍灣入伙紙審批較預期延遲的主因，是受項目後山斜坡工程影響，由於後山斜坡面積較大、施工方案要求高，地形陡峭且極易受雨水天氣影響施工，令政府審批花費了較長時間，造成後山斜坡的審批時間超出預期，但經集團努力，最終後山斜坡工程已取得完工批文。

最快6月獲批滿意紙後重推

事實上，新盤延遲入伙1年極為罕見，如資策（0497）屯門城‧點、九建（0034）紅磡環海‧東岸、長實（1113）元朗世宙和荃灣海之戀，就曾因天氣等問題而延遲入伙，普遍延期約4個月至7個月不等。

至於逸璟‧龍灣最新撻大訂的3伙，全屬1房戶、實用介乎300至429方呎，原於去年3至4月，以461.1萬至627.7萬元售出，買家去年均已簽訂正式買賣合約，新近撻大訂料遭發展商沒收10%訂金、即涉逾46萬至62萬元。若以逸璟‧龍灣全部15個撻大訂單位計，以總成交額8576.6萬元計，估計發展商總殺訂額為858萬元，相關銀碼等同南昌站匯璽III一個實用380方呎1房單位的售價。

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