湯文亮：買樓不用對人言

曾被朋友「嚇破膽」

我這樣說是有理由的，因為同樣的事亦曾經發生過在我身上，在2003年SARS之後，大約在5月份的時候我買了樓，我將這個消息同另外一個朋友說，誰不知被他嚇到幾乎破膽，佢話樓價仲有得跌，如果做七成按揭，好快變成銀主盤，我唯有話買樓自住，唔擔心得咁多。

誰不知那位朋友對其他友人說我買了樓，彷彿我是一個傻仔，當時有不少銀主筍盤，而我在以後的幾年，差不多每個月都買樓，同時採用逢三退一策略，將升幅很大以及不合用的轉售，在過程中亦產生了不少利潤，的確令人羡慕，但是他們不知道，我幾乎被人嚇破膽。

跌巿時大把人落井下石

幾年後那名朋友在一個聚會上話我唔夠老友，有咁好機會都唔通知一聲，我話在2003年5月時買第一層樓的時候已經通知咗，不過，大家意見不同，我以後亦不敢多講，而且我的膽很細，所以唔敢講畀其他人知。

買樓其實是一個很私人的行為，無論之前或者之後，最好不要說給其他人知道，不少人在過去幾年在買了樓之後，帶有多少炫耀的心態同其他人講。

不過，亦抵他們認威，樓價在這幾年間有升無跌，但到了今時今日，那些業主或者會被其他人取笑，仲話樓價有排跌，就算我都會被人問揸咁多樓究竟驚唔驚，所以買樓的事，最好唔好同人講，不單止是現在這個時勢，在任何時候都不應該，因為樓市有上有落，上的時間無人會提及，落的時候大把人會落井下石。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]