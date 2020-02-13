周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭

這其中的最大玄機，搞過傳媒的人都應該知道，就是要不時製造宣傳，所以世界富豪榜也成日由蓋茨、巴菲特、貝索斯（Jeff Bezos）輪流坐，如果一成不變，報道就沒那麼多，銷量都差啲。簡單點說，這是marketing technique之一啫，不用去深究。

超人控制資產 比任何香港人多

如果講到有錢，不管誰的資產淨值更多，李嘉誠控制的資產肯定比香港任何人都多，影響力更大，權力更多，這是沒有得說的。如果再比，呂志和家族雖然也是在五大之內，但是真正成為超級富豪的日子只有十年，他的hidden money，即是那些長揸不沽的藝術收藏品呀、黃金呀、森林呀、古堡呀、酒莊呀，一張張的美元債券呀，一定比不上那些old riches，這也是定律。

不過在2014年，《福布斯》早已賣給了香港人啦，根據報道，它是賣給了Whale Media Investments，我們當然知道是賣給了誰人，個姓「Y」字頭家嘛，不過報道無講，所以唔講得。大家又不妨估下，如果同雜誌的老闆關係良好，又有無得稱鮮啲，排名升多幾級呢？

[周顯 投資二三事]