Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年2月13日星期四
技術取勝
投資策略
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
prev
next
【明報專訊】平安好醫生68.5元支持關鍵（圖）
洛陽鉬業需守住3.6元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
prev
next