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李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？

【明報專訊】香港電視（1137）近期賣口罩、賣消毒用品賣到街知巷聞，不少人當HKTVmall做「港版亞馬遜」，連不會上網的阿婆阿伯都要上網搶貨，本周更藉着買口罩機，股價突破7蚊關口。

殊不知集團突然以每股5.15元配股，隨即被一眾「因愛成恨」的老散、粉絲劣評，傳媒亦紛紛幫港視老闆王維基計數，趁高配股所帶來的市值增長、以及配股所籌的錢可買到幾多部口罩機。

港視周二續創新高 大開「逃生門」

數落王維基、港視的說話很多，以往有關王維基的負評亦不少，在此不一一詳列，本欄亦無意幫港視平反，只想指出一點，配股為內幕消息，公司想配股抽水往往低調行事，盡力食盡水位。今次不知是王維基有良心，還是不小心，在本周股價急升時發了一紙自願公告，披露公司可能進行不同融資活動，等同敲鐘告訴全世界「我會配股啦」！

試問全香港有哪間公司配股前會預先公告？而且配股價是5.15元至5.35元，最終定在5.15元，除了低於近期的7元高位，還低於去年全年高位的5.45元。

現金跌至6億幾 配股無可厚非

值得留意的是，公司在周一晚間披露有意抽水，直到周二早上股價還先創新高，上到7.3元高位，算是大開「逃生門」，久留或追貨的各位股友亦要為自己眼光負責。

當然，高位接到火棒的各位眾怒難息，但到底日蝕「一部Benz」的港視有多麼需要錢？容本欄替王維基計一計數。

王維基2012年以48.74億元「賣仔」瞓身投入電視業，當年正值其創立的城市電訊20周年；2013年10月申請免費電視牌照一事因「一男子」因素最終落空。他時隔半年左右推出網購平台HKTVmall，將以往燒錢製作好的節目於平台播放，又燒錢送購物優惠碼、VIP計劃吸客吸商戶，HKTVmall正式於2015年2月營運。

公司燒錢情况可在年報一覽無遺，集團在2012財年「賣仔」後，當年處於淨現金26.34億元。其後因不斷的投資，現金水平一直下降，2013至2019財年的現金分別為6.9億元、8.19億元、1.75億元、4440萬元、1億元、1.06億元，上述期間的資本開支為4.62億元、3770.8萬元、6871.7萬元、9920.2萬元、3.85億元、1.82億元、1.55億元。

直至去年6月中期，港視包括其他金融資產投資、銀行結存及現金、抵押銀行存款，在扣除銀行貸款後，只餘下6.04億元，當中銀行結餘及現金僅為6153.6萬元。

倘港人改購物習慣 港視或翻生

數字不騙人，還在蝕錢路上的港視非常需要錢及新投資者，4億幾亦只是杯水車薪，趁高配股似乎非常合理。

由以往白花花扔幾十億去搞電視、網購，走到今時今日成為大家「一罩難求」下的「救星」，港視今次猶如遇上天降財神。不過面前道路漫長，今次會否是一次契機，扭轉港人購物習慣，讓港視再次翻生，依然有待驗證。

[李曉佳 財經澡堂]

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