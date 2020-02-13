謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城

要注意的是，今次港股回升欠缺實質經濟因素支持，上周升市全賴人民銀行單日進行1.2萬億人民幣逆回購操作，為市場提供流動性資金，因此港股後市其實不容樂觀。

港股回升 欠實質經濟因素支持

雖然人民銀行一直不認為這類操作屬於大水漫灌，但其實何用自欺？

君不見去年10月初，美國聯儲局公布每月回購價值600億美元美國國庫票據時，也以類似口脗回應市場人士，聲稱該措施只是為了調節市場流動性，並不是QE4，但市場一於少理，美股三大指數自此突破高位，愈升愈有。

現今各大國政府，似乎已經習慣以「灌水」方式，去解決國家重大經濟問題，可惜量寬畢竟是「續命七星燈」，長此下去，滯脹（Stagflation）終有一天會降臨。

大國慣用「灌水」解決經濟問題

武漢肺炎肆虐神州大地，香港民眾為求自保，全城搶口罩，帶動醫療相關股份狂飈。與此同時，內地接連傳出多個省市「封城」消息，結果香港也變了「瘋城」。

港人搶口罩，筆者尚可以理解，但搶購衛生紙以至衛生巾等日用品，筆者只好搖頭輕嘆。難以置信，竟然有哪麼多香港人會相信一則訛稱從某大超市流出的所謂內部消息。

不過最令筆者費解的，還是某著名衛生紙生產商股價，居然於事件發生後翌日（上周四）爆升。投資者理應明白，消費者多買幾卷衛生紙，消費者也不會加快每日使用衛生紙速度。既然此刻營業額的增長，來自未來數月銷售量的透支，哪麼有什麼宏觀基礎支持股價爆升呢？

請炒家高抬貴手 勿發「瘟疫財」

有些人純粹基於驚慌與恐懼而搶購口罩和日用品，但同時也有些人立心不良、動機不純，搶購動機只是為了囤貨炒賣。

雖然筆者明白投機者在自由市場中所擔當的角色和功能，惟當被炒賣的物品與市民性命攸關時，筆者情感上確實難以認同，所以懇請炒家們高抬貴手，切勿發「瘟疫財」。

[謝紹榮 食腦本世界]