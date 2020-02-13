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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團

【明報專訊】在2019年貴為倍升股的美團（3690），在2020年1月延續其氣勢升破110元，惟在武漢肺炎疫情肆虐下，多項業務備受壓力。

筆者以截至去年9月底第3季業績計算，美團業務大致可分成三個部分：

（1）外賣業務（收入約156億元，毛利率19.5%）；

（2）到店及旅遊業務（收入62億元，毛利率88.6%，佔整體毛利的57%）；

（3）新業務及其他（收入57億元，毛利率為18.7%）。

武漢肺炎爆發，人民減少外出用膳，對美團的外賣業務理應有利，可惜多個城市進行封關管理，如北京城內約90%餐廳關門，外賣業務同樣將受到疫情負面影響，第一季訂單和收入定會下降。為了減少上門配送取件的直接接觸，美團外賣推出「無接觸配送」服務，美團小哥會在指定小區位置放置商品，由顧客自取。除了午晚餐的高峰期外，40%的白領在夜間使用外賣服務，以及國家重點發展的「夜經濟」也隨着延期復工和居家辦公所影響。

「到店及旅遊業務」 料大受打擊

至於毛利率最高的「到店及旅遊業務」方面，預計將會大受打擊，短期內國內外旅行、交通航空服務都未能恢復正常，購物類別及休閒娛樂服務的消費者流量顯著下降。而在美團、大眾點評預訂的武漢市酒店、民宿、景區門票的訂單，均可獲免費取消，至於影響有多深，則要視乎未來疫情受控的情况，預期民眾對旅遊外出的戒心將會至少延續至今年第二季，大行亦會相繼下調其盈利預測。

在兩大業務均受疫情困擾下，10天線已經接連跌穿20、50天線，整數關口100至102元為短線成交密集區成支持，如失守100天線（現價96.6元），相信短期會下話試另一重貨區間88至92元水平。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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