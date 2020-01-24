美股再新高 道指早段漲260點

電動車大廠特斯拉（Tesla）試驗自行打造首條電池生產線，生產設備由特斯拉自行設計，並在加州Fremont廠房進行實驗。特斯拉去年完成對電池製造商Maxwell的收購，為自主生產電池作準備。原本一直為特斯拉提供電池的松下，其與特斯拉合資的美國電池工廠，去年第四季首次錄得盈利。特斯拉股價早段向上。

波音1月無接新單 58年首見

此外，受737 MAX客機停飛影響的美國波音公布，1月份沒有接到新飛機訂單，是1962年以來首次，預料其財務壓力將會增加。波音表示，1月向客戶交付的飛機只有13架，相比去年同期敲定了45架飛機的訂單，並交付了46架飛機。反觀波音對手歐洲空巴在1月的凈飛機訂單數目達274架，是至少15年來的最高紀錄。

（綜合報道）

[國際金融]