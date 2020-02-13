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願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%

【明報專訊】受旗下願景基金（Vision Fund）虧損影響，軟銀集團（SoftBank Group）上季經營溢利按年大減99%至2400萬美元，儘管已計入所持阿里巴巴股份在香港上市帶來的30億美元收益。這已是願景基金連續兩季錄得虧損，在截至12月的季度損失20.5億美元。軟銀行政總裁孫正義為願景基金的投資辯護，指第一隻願景基金合計進行了8.8萬億日圓（6214億港元）投資，已取得約1.3萬億日圓（918億港元）投資收益，是「很好的開端」。他表示，願景基金對召車軟件優步（Uber）的投資曾出現虧損，但隨着優步股價回升，這筆投資已由虧轉盈。

孫正義：優步投資已虧轉盈

至於軟銀和願景基金作為主要股東的共享辦公室WeWork，孫正義預計該公司能在新管理層帶領下扭轉局面。WeWork去年擱置IPO，估值暴跌。孫正義稱，WeWork在實現盈利之前可能出現25億美元的負現金流，但目前仍有53億美元的現金作緩衝。

雖然業績疲軟，軟銀旗下美國第4大流動電信商Sprint，獲准與美國第3大電信商T-Mobile合併，刺激軟銀股價周三升近12%。孫正義呼籲投資者根據軟銀所持股票的價值，而不是經營溢利來衡量軟銀。他指出，扣除債務，軟銀所持股份凈值為25萬億日圓（1.765萬億港元），較軟銀本身市值高逾1倍。孫正義稱，軟銀已為第二隻願景基金投380億美元。

美五大科企遭下令交企業信息

此外，美國聯邦貿易委員會（FTC）下令facebook、亞馬遜、蘋果、微軟及Alphabet這5家大型科技企業，提供2010至19年收購企業的信息，加強調查其可能涉及的壟斷問題。FTC表示，相關調查是要了解大型科企收購活動，有否對新興或潛在對手進行反競爭收購。

（綜合報道）

[國際金融]

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