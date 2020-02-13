願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%

孫正義：優步投資已虧轉盈

至於軟銀和願景基金作為主要股東的共享辦公室WeWork，孫正義預計該公司能在新管理層帶領下扭轉局面。WeWork去年擱置IPO，估值暴跌。孫正義稱，WeWork在實現盈利之前可能出現25億美元的負現金流，但目前仍有53億美元的現金作緩衝。

雖然業績疲軟，軟銀旗下美國第4大流動電信商Sprint，獲准與美國第3大電信商T-Mobile合併，刺激軟銀股價周三升近12%。孫正義呼籲投資者根據軟銀所持股票的價值，而不是經營溢利來衡量軟銀。他指出，扣除債務，軟銀所持股份凈值為25萬億日圓（1.765萬億港元），較軟銀本身市值高逾1倍。孫正義稱，軟銀已為第二隻願景基金投380億美元。

美五大科企遭下令交企業信息

此外，美國聯邦貿易委員會（FTC）下令facebook、亞馬遜、蘋果、微軟及Alphabet這5家大型科技企業，提供2010至19年收購企業的信息，加強調查其可能涉及的壟斷問題。FTC表示，相關調查是要了解大型科企收購活動，有否對新興或潛在對手進行反競爭收購。

（綜合報道）

[國際金融]