Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑

根據道瓊斯VentureSource的數據，根據最近一輪融資，總部位於三藩市的Airbnb在2017年的估值為310億美元。惟接近Airbnb的人士稱，該公司最近的內部估值遠低於此。分析認為，Airbnb的盈利能力是其IPO計劃的賣點。尚未取得盈利的召車平台優步（Uber）和Lyft去年上市後雙雙跌穿招股價，反映投資者對那些持續虧損、沒有明確盈利途徑的企業失去耐性，原定去年上市的共享辦公室初創企業WeWork更擱置IPO計劃。處於虧損的美國牀墊公司Casper Sleep，上周IPO的市值，不到其上一輪融資估值的一半，目前股價更較招股價低一成，因此Airbnb轉盈為虧也不利於其IPO前景。

曾透露計劃今年上市

Airbnb去年透露計劃在2020年上市，可能成為今年最矚目的IPO。接近Airbnb的人士稱，IPO的時機也可能受內地疫情的影響。消息人士稱，中國是Airbnb的重要增長市場，但目前中國的業務較去年同期跌約八成。疫情妨礙了內地旅遊，Airbnb暫停了部分城市的出租住宿服務。消息指出，Airbnb可能會待疫情穩定後才進行IPO，估計今年任何IPO都可能在第三季或以後上市。佛羅里達大學金融學教授里特（Jay Ritter）指出，在截至2019年的5年間，只有不到四分之一的科技初創企業在上市前取得盈利，與許多申請上市的初創企業相比，Airbnb的財務狀况更強。作為美國最大的住宿共享平台，Airbnb每晚平均有超過200萬人訂房。

安全問題困擾 大增保安成本

里特稱，Airbnb在全球擁有巨大的市場份額及知名度，毫無疑問可實現盈利。不過Airbnb的利潤率下降正引起公司內部的關注。知情人士稱，最近數周董事會正質詢Airbnb高層為何入不敷支。知情人士稱，Airbnb第三季收入為16.5億美元，較去年同期增長近4億美元，但成本上升更快。該季度的淨利潤為2.66億美元，低於2018年同期的3.37億美元，且不足以彌補去年頭6個月的虧損。

Airbnb近期為安全問題花費更多資金，成本還可能進一步增加。去年10月，美國加州城市奧林達（Orinda）一處由Airbnb出租的住所發生槍擊案，造成5人死亡。Airbnb事後宣布一系列提高安全的措施。此外，Airbnb也在大力投資於平台的技術升級。不過該公司的資產負債表仍有約30億美元現金，而這是WeWork等初創企業所缺乏的財務緩衝。

此外，召車軟件Lyft第四季收入按年增52%，突破10億美元關創新高，惟乘客折扣等成本令虧損按年擴大。

Lyft全年虧損203億

Lyft上季虧損擴大至3.56億美元，全年虧損26億美元（約203億港元），對比2018年全年虧損9.11億美元。Lyft透露，第四季營銷支出相當於收入的18％，顯著低於2018年的37％均值，維持明年底實現盈利的預測。Lyft對手優步則估計可望於今年第四季實現盈利。Lyft股價早段跌約一成。

（綜合報道）

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