經濟
國際金融

Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，旅遊住宿平台Airbnb由盈轉虧，可能為其今年首次公開募股（IPO）的計劃帶來變數。報道指出，由於成本急升，Airbnb在2019年首9個月虧損3.22億美元，相比2018年同期則錄得2億美元利潤，引發市場對其潛在IPO時機及估值的質疑。

根據道瓊斯VentureSource的數據，根據最近一輪融資，總部位於三藩市的Airbnb在2017年的估值為310億美元。惟接近Airbnb的人士稱，該公司最近的內部估值遠低於此。分析認為，Airbnb的盈利能力是其IPO計劃的賣點。尚未取得盈利的召車平台優步（Uber）和Lyft去年上市後雙雙跌穿招股價，反映投資者對那些持續虧損、沒有明確盈利途徑的企業失去耐性，原定去年上市的共享辦公室初創企業WeWork更擱置IPO計劃。處於虧損的美國牀墊公司Casper Sleep，上周IPO的市值，不到其上一輪融資估值的一半，目前股價更較招股價低一成，因此Airbnb轉盈為虧也不利於其IPO前景。

曾透露計劃今年上市

Airbnb去年透露計劃在2020年上市，可能成為今年最矚目的IPO。接近Airbnb的人士稱，IPO的時機也可能受內地疫情的影響。消息人士稱，中國是Airbnb的重要增長市場，但目前中國的業務較去年同期跌約八成。疫情妨礙了內地旅遊，Airbnb暫停了部分城市的出租住宿服務。消息指出，Airbnb可能會待疫情穩定後才進行IPO，估計今年任何IPO都可能在第三季或以後上市。佛羅里達大學金融學教授里特（Jay Ritter）指出，在截至2019年的5年間，只有不到四分之一的科技初創企業在上市前取得盈利，與許多申請上市的初創企業相比，Airbnb的財務狀况更強。作為美國最大的住宿共享平台，Airbnb每晚平均有超過200萬人訂房。

安全問題困擾 大增保安成本

里特稱，Airbnb在全球擁有巨大的市場份額及知名度，毫無疑問可實現盈利。不過Airbnb的利潤率下降正引起公司內部的關注。知情人士稱，最近數周董事會正質詢Airbnb高層為何入不敷支。知情人士稱，Airbnb第三季收入為16.5億美元，較去年同期增長近4億美元，但成本上升更快。該季度的淨利潤為2.66億美元，低於2018年同期的3.37億美元，且不足以彌補去年頭6個月的虧損。

Airbnb近期為安全問題花費更多資金，成本還可能進一步增加。去年10月，美國加州城市奧林達（Orinda）一處由Airbnb出租的住所發生槍擊案，造成5人死亡。Airbnb事後宣布一系列提高安全的措施。此外，Airbnb也在大力投資於平台的技術升級。不過該公司的資產負債表仍有約30億美元現金，而這是WeWork等初創企業所缺乏的財務緩衝。

此外，召車軟件Lyft第四季收入按年增52%，突破10億美元關創新高，惟乘客折扣等成本令虧損按年擴大。

Lyft全年虧損203億

Lyft上季虧損擴大至3.56億美元，全年虧損26億美元（約203億港元），對比2018年全年虧損9.11億美元。Lyft透露，第四季營銷支出相當於收入的18％，顯著低於2018年的37％均值，維持明年底實現盈利的預測。Lyft對手優步則估計可望於今年第四季實現盈利。Lyft股價早段跌約一成。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
A股連升7日 收復新年後跌幅
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
中壽擬重組 集團整體上市
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
待批樓花低見5331伙 近6年新低
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢