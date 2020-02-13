經濟

香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙

【明報專訊】香港電訊（6823）昨日收市後公布，截至去年12月31日止，2019年除息稅、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為128.17億元，按年升2%；合訂單位持有人應佔溢利較2018年同期增加8%至52.17億元；每股基本盈利為68.91仙；派末期息每股40.37仙，連中期息全年共派息70.38仙（見表）。另一方面，集團昨宣布正籌備在今年4月推出5G服務，目標成為本港第一個推出5G的營運商。

明報記者 葉子晴

集團去年流動通訊業務總收益錄得118.14億元，按年減16%，主要因流動通訊產品銷售收益按年減41%至34億元，集團解釋是反映手機更換周期延長，尤其是市場正在期待5G手機推出，以及消費意欲低迷所致。

許漢卿：5G重點在用戶體驗

期內後付客戶人數輕微增長，錄得325萬人，後付客戶每名客戶平均消費額（ARPU）為200元，按年增加1%；總客戶人數為468萬名，較2018年同期增加8%。香港電訊董事總經理許漢卿表示，5G的重點並非在於價錢及數據的多少，而是着重於用戶體驗，因此公司會推出多元化的應用及節目內容，展現5G超低延遲傳輸的優點。

將伙拍Now TV提供服務

她透露，集團5G服務的其中一個賣點是將伙拍Now TV獨家播放「歐洲國家盃2020」，可以提供虛擬實境（VR）、360度多鏡頭及高清畫質播放。

集團擁有約700兆赫頻譜，許漢卿認為有利5G建設，並透露當中低頻5G頻段將繼續用作優化4G服務，於室內環境及地底路段使用。

中頻頻段可提供優良5G覆蓋，當中4.9吉赫頻帶可用於大埔及赤柱等限制區；高頻頻段則可為特定埸所提供專用網絡，例如香港國際機場，為大量用戶提供頻寬。

另外，集團昨發公告指出，將向託管人配發及發行400萬個新股份合訂單位，以透過配發新股份合訂單位方式向選定僱員授出獎勵。集團稱，發行新股份的理由是以肯定選定僱員所付出的貢獻，並作出獎勵，以吸引員工繼續參與集團運作及發展。

將配發400萬新股

是次配發的400萬個新股份佔集團的已發行股份合訂單位總數約0.05283%，按周二收市價每單位11.86元發行。香港電訊昨收報11.8元，跌0.5%。

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