經濟

太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權

【明報專訊】曾兩度狙擊春泉產業信託（1426）的基金股東太盟地產，昨日再度向春泉施襲。太盟去信證監會，批評春泉信託去年11月發行5.75億元兩年期可換股債券，卻在兩個半月以3.642元全數行使，有蓄意攤薄股權之嫌。

兩年期可換股債 兩個半月內全數行使

太盟在2017年8月首次狙擊太盟，當時持股12.5%的太盟發動股東特別大會，要求罷免春泉管理人、由日資基金股東RCA控制的春泉資產管理，惟最終僅得不到兩成股東支持。至翌年9月，太盟再提出以5.3元全面收購，最終亦只獲逾41%持有人接納告吹。

春泉：太盟函件非客觀持平

春泉資產管理回應本報查詢時表示，已於周二（11日）收到太盟函件並正審視中，但初步並不認為其內容陳述了客觀持平的意見。春泉昨日收報3.15元，跌1.25%。

目前太盟持股已增至18.2%，今次改為向證監發信，除再度炮轟春泉上市至今比股價表現落後同業，管理人所收管理費比例卻為香港同業最高外，亦針對主要股東去年否決較股價有溢價76.9%的全面收購建議，指春泉董事長豐島俊弘，同時兼任公司管理人春泉資產管理母公司Mercuria Investment主席，兩者存在利益衝突，在公司可選擇用新銀行貸款做再融資下，最終卻透過發行可換股債券集資及被快速行使，令每股資產淨值及派息分別攤薄3.8%及3％，影響持有人權益。

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