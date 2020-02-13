特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股

5場演唱會受影響 涉830萬

根據特藝提交的初步招股文件，自今年1月以來，幾乎所有於內地舉辦的演唱會均已取消或延期，中國演唱會籌辦市場基本停頓。而於澳門，文化局取消外部活動，澳門特首促請公眾留在家中，疫情防控措施下，澳門市場亦受影響。公司引述專家意見，估計武漢肺炎疫情可能於今年中有效受控，惟其亦指出，即使是在疫情受控後，董事也無法預知演唱會門票銷情所受到的影響。

最新財務資料顯示，截至去年9月30日的6個月內，特藝溢利錄得2191.8萬元，按年升1.04倍。半年內收益較同期升59%至3.13億元，其中六成收入來自香港。其主要兩業務分部，技術製作兼創意解決、演唱會籌辦均於期內錄得收益增長，顯示未有受當時本港社會運動影響。

公司六成收入來自香港

特藝大股東兼主席蔡健輝來頭不小，有報道指著名藝人譚詠麟、劉德華等均為其老友，其早期主要通過「藝能系」公司在本地開展業務，其後業務逐漸擴大至中國內地及澳門。