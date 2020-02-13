經濟

特藝第三度申上市 成首列武肺風險新股

【明報專訊】本地演唱會主辦商特藝文化一早有意上市，去年兩度遞表申請均逾期失效。集團昨日第三度申請上市，疫情持續擴散下，成為首家將武漢肺炎列入上市風險的新股。特藝指出，自疫情爆發以來，其有份參與、合約價值390萬元的兩場演唱會已取消，另有3場演唱會已延期，涉及合約價值約440萬元。

5場演唱會受影響 涉830萬

根據特藝提交的初步招股文件，自今年1月以來，幾乎所有於內地舉辦的演唱會均已取消或延期，中國演唱會籌辦市場基本停頓。而於澳門，文化局取消外部活動，澳門特首促請公眾留在家中，疫情防控措施下，澳門市場亦受影響。公司引述專家意見，估計武漢肺炎疫情可能於今年中有效受控，惟其亦指出，即使是在疫情受控後，董事也無法預知演唱會門票銷情所受到的影響。

最新財務資料顯示，截至去年9月30日的6個月內，特藝溢利錄得2191.8萬元，按年升1.04倍。半年內收益較同期升59%至3.13億元，其中六成收入來自香港。其主要兩業務分部，技術製作兼創意解決、演唱會籌辦均於期內錄得收益增長，顯示未有受當時本港社會運動影響。

公司六成收入來自香港

特藝大股東兼主席蔡健輝來頭不小，有報道指著名藝人譚詠麟、劉德華等均為其老友，其早期主要通過「藝能系」公司在本地開展業務，其後業務逐漸擴大至中國內地及澳門。

上 / 下一篇新聞

海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
新地商場加入減租行列
新地商場加入減租行列
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
港鐵：商場租戶可延續租金調整方案
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊
標普警告或降機管局評級
標普警告或降機管局評級
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活
A股連升7日 收復新年後跌幅
A股連升7日 收復新年後跌幅
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
狀告港交所未果 鎳資源周五除牌
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
太盟去信證監 疑春泉蓄意攤薄股權
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
香港電訊擬4月推出5G 全年多賺2% 末期分派40.37仙
中壽擬重組 集團整體上市
中壽擬重組 集團整體上市
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
Airbnb盈轉虧 上市現變數 《華爾街日報》：內部估值急降 或惹市場質疑
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
願景基金連蝕兩季 軟銀溢利大減99%
美股再新高 道指早段漲260點
美股再新高 道指早段漲260點
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
張兆聰：資金恐慌追入 恒指值博率降
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
劉宇亮：疫情打擊生意 短線看淡美團
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
謝紹榮：量寬引發滯脹 封城導致瘋城
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
李曉佳：配股事先張揚 不小心抑或有良心？
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
技術取勝：同仁堂國藥升穿下降軌
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
劉思明：環保新能源受捧 信義光能龍頭可取
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
周顯：富豪榜升跌 傳媒製造噱頭
湯文亮：買樓不用對人言
湯文亮：買樓不用對人言
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
待批樓花低見5331伙 近6年新低
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
凱譽十按銀主盤千萬沽 逾4年跌價43萬
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
藝人龔嘉欣935萬 購維景灣畔2房
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
美聯工商舖黃漢成：開源勝節流 迎下半年復蘇
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢
中原工商舖潘志明：上月佣金跌三分一料仍賺錢