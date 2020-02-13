經濟

A股連升7日 收復新年後跌幅

【明報專訊】武漢肺炎疫情爆發初期，中港股市一度受累跌至低位喘定。不過近日內地股市向好，A股已連升7日，自鼠年首日大跌逾7%後，上證指數、深證成指及滬深300指數均連續7日錄得上升，深證及深圳創業板指更收復上周一跌市失地，累計較農曆新年假期前錄得升幅。

華夏滬深300走資情况明顯

當中上證指數昨日升0.87%，收報2926點，距離長假期前終盤日累計下跌1.6%（見表），滬深300指數亦累跌0.49%，昨升0.81%收報3984點；深證成指則升1.6%，收報10940點，長假期後累計升2.42%。

另深創板指數昨升2.80%報2085點，重返約3年前高位，長假期後累計大升8.17%。

昨日滬深股通的資金淨流入擴大至14.85億元人民幣，自A股復市首日起至昨日共8個交易日，其間外資循滬深股通淨買入293.16億元人民幣。

然而，本港上市的A股ETF均出現大幅走資，反映部分投資者在A股7連升後傾向沽貨套現，6隻主要的ETF，自長假期後累計共走資約37億元。

當中以追蹤滬深300指數的華夏滬深300（3188）走資情况最為明顯，合共流走16億元，而南方A50（2822）及南方A50-R（82822）已連日走資逾15億元。

另外，安碩中國A50（2823）及安碩A50-R（82823）亦流走逾4.2億元，南方中國創業板（3147）亦有約3000萬元淨流出，或反映投資者急於獲利套現。

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