騰訊手遊業「受惠」疫情 股價創20月新高 昨宣布「進軍」荷李活

明報記者 李哲毅

《Quest Mobile》表示，今年農曆新年間（2020年1月24日至2月2日）手遊需求大增，日人均使用時長達到159分鐘，較去年新春（2019年2月4日至10日）激增49.7%；同時較平日（2020年1月2日至8日）增加17.78%。

《王者榮耀》人均使用時間大升75%

報告解釋，在疫情、春節假期影響下，用戶打機時間隨之水漲船高，騰訊手遊《王者榮耀》及《和平精英》的每日人均使用時長分別達到159及124分鐘，較去年新春大升75.1%及24.6%，這兩款手遊在春節高峰DAU（日均活躍用戶數）分別達到9535萬及7994萬。

「煲短片」亦成為網民在家消磨時間主要方式之一，騰訊老對手字節跳動旗下短片社交平台抖音，今年農曆新年DAU達到3.18億，較去年春節及平日高出38.9%及15.5%。

伙《上流》製片商入股Skydance

騰訊同時傳出進軍荷李活的消息，彭博指出，集團伙拍奧斯卡最佳電影《上流寄生族》韓國製片商CJ Entertainment、私募股權公司RedBird Capital等投資荷李活電影商Skydance Media約10%的股權，合共投資額達到2.75億美元（約21.45億港元），Skydance曾參與製作《職業特工隊》及《未來戰士》等電影。

騰訊股價做好下，港股繼續反彈，恒指昨升239點或0.87%，收報27823點，升穿250天牛熊分界線，主板成交金額1122億元；國指升76點或0.7%，報10884點。

港視配股跌13.5% 守住配股價

武漢肺炎意外帶動一眾手遊表現，部分手遊股亦炒上，FRIENDTIMES（6820）昨收報1.57元，升14.6%；金山軟件（3888）收報27.7元，升3.36%；IGG（0799）及分別升2.39%及1.67%。

香港電視（1137）公布配股後，昨日跌13.5%至5.2元，守住配股價5.15元；經營759阿信屋的CEC國際（0759）則以全日低位收市，收報0.7元，跌22.2%。平安好醫生（1833）績後跌5.4%，收報72.3元。