標普警告或降機管局評級

資金債務比率恐降至35%

標普進一步解釋，香港國際機場在新型冠狀病毒及社會動盪的雙重打擊下，財務狀况復蘇或要花費更長時間，並續指因內地出境旅遊需求強勁，過去數年為機管局的收入做出巨大貢獻。然而在社運發生後，內地入境客量在去年8月至12月間按年跌逾20％，使機管局收益受壓。另一方面，機管局興建第三跑道的資本支出正消耗機管局的現金餘額，導致其2020年至2024年間的債務增加。

不過標普認為，儘管因為疫情導致客運量下降，暫時阻礙機管局的業務收益，但疫情爆發對第三跑道的建成影響有限，相信機管局會繼續融資。因此，標普維持香港機管局「AA+」信用評級及「穩定」展望，與香港政府的信用評級相同，並相信機管局在對於香港作為國際和地區航空樞紐扮演關鍵的角色。