經濟

余偉文：銀行體系能應對疫情衝擊

【明報專訊】武漢肺炎在港蔓延，不少銀行安排部分員工在家工作，或影響後勤部門運作。金管局總裁余偉文撰文表示，當局明白銀行在非常時期，營運或符合監管要求方面或會遇到一些困難，例如需要更多時間準備日常監管報表、財務報表等。銀行可向金管局反映遇到的問題，局方會盡量在維持審慎監管原則下彈性處理，與銀行尋求解決方案。

港匯拆息穩 市場如常運作

本港貨幣和銀行體系未有受疫情衝擊，余偉文表示，香港有龐大的外匯儲備作後盾，銀行體系資本雄厚、流動資金充裕、資產質素良好，有能力應對包括這次疫情的衝擊。最近一段時間，港元匯率和銀行同業拆息保持穩定，而股票市場雖然有波動，但各類金融市場活動和金融基建系統均如常運作，足證香港貨幣金融系統的穩健和市場的信心。

余偉文表示，未來數月，香港經濟或面臨更多挑戰，金管局會密切監察疫情和經濟變化，與銀行業界保持聯繫，按情况為中小企提供援助，亦會與公眾保持溝通，以維持公眾對金融體系的信心。他呼籲市民保持冷靜，小心過濾各種傳聞，不要自亂陣腳。

近日多家銀行為推出紓緩中小企資金周轉安排，例如容許貸款「還息不還本」，重組企業貸款還款期等。余偉文表示歡迎，並期望其他銀行能仿傚推出類似措施，與客戶共度時艱。昨日招商永隆銀行和大新銀行（2356）相繼宣布按揭客戶「還息不還本」安排，招商永隆個人及工商客戶可申請12個月「還息不還本」，大新個人客戶最長可申請12個月，中小企客戶最長為6個月。

相關字詞﹕還息不還本 招商永隆 余偉文 大新銀行 金管局 武漢肺炎

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