經濟

中小企食店聯盟：冀政府帶頭減租

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情襲港，市民減少外出購物，步入經濟「寒冬」。香港中小企食店聯盟要求領展增加租務寬免額，政府帶頭減租，且全面封關，讓港人重拾消費信心。領展租戶、食肆東主稱「一罩難求」，已花10萬元為員工買口罩等防護用品，成本上升，但生意額卻大跌逾五成，不排除會結業。

食肆東主花10萬元撲口罩

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，希望政府包括房委會、港鐵、市建局、機管局等帶頭減租，迫使商界跟隨，否則可能會出現商戶結業潮，而減租幅度應視乎不同地區而定。坐擁10多間分店的火鍋店東主林瑞華稱，自「打邊爐家族」染病個案後，生意大跌九成，「每日得幾枱客」，各店每日生意額僅數千元，但暫時未有停業安排，將會開會商討應對策略。

在領展商場經營茶餐廳及小食店的馬銘希透露，月租花逾15萬元，負擔甚重，近月生意更減半，現已裁減三分一的人手；若情况再惡化，「每月蝕四、五十萬，真係諗住唔做」。

馬先生透露，「口罩先係最嚴峻」，曾與其他食店東主到海外採購口罩不果，香港一盒口罩則炒至逾600元，他名下兩店員工30多人，指已花了高達10萬元購置防護物品，難以負擔。

領展租戶、藥房東主羅永德表示，有廠商以每盒口罩300元來貨，價錢貴得驚人，「拿出來賣都畀人鬧」，漂白水、消毒搓手液亦來貨價偏高，故其藥房都「無貨賣」，近月生意跌逾三成，現時已「蝕住做」，每月租金9萬元，就算減半也「好難捱」，無奈說已步入「經濟寒冬」。

領展稱，公司預算8000萬元成立「中小商戶同舟計劃」，包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、免租期、租金減免等，具體安排會視乎個別租戶的租金佔營業額比例、租約歷史、經營及資金流狀况等。

相關字詞﹕領展 減租 香港中小企食店聯盟 新型冠狀病毒

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