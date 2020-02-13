經濟

海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例

【明報專訊】香港零售業陷入「超級寒冬」，其中本港零售業最具標誌性商場之一、九倉置業（1997）旗下的海港城，昨日以電郵通知租戶，將減收2月份基本租金五成。本報記者昨日中午到海港城視察，發現商場有多個店舖未有開門營業，並有多達24個舖位封板，未知是否已有品牌承租。其中面向廣東道的黃金舖位更出現整合，原由吳光正家族旗下JOYCE（0647）租用的舖位已由奢侈品牌Hermès承租，現正圍板裝修。

明報記者 蕭嘉聰

香港零售市道疲弱，地產建設商會日前罕有發出聲明表示，旗下會員將繼續與有需要的租戶按個別情况探討各種可行辦法，包括提供寬減租金的方便紓緩其經營壓力，昨日已有多個發展商響應，除了海港城，新地（0016）及新世界（0017）旗下K11亦有減租措施（見附表）。

海港城：安排不便透露

海港城在向商戶發出的電郵中提到，武漢肺炎為香港及零售市場「帶來史無前例的挑戰」，商場明白現時的情况困難，會與租戶共渡難關，正實施一系列措施對抗疫情，以保障客戶及租戶，決定2月減租五成，詳情將會稍後確認。本報昨日就減租事宜向海港城查詢，惟獲回覆指商場與各租戶均有簽訂保密協議，所有洽談內容和安排未能對外透露。

九置股價1個月跌16％

九置上日收市報41元，升0.49%，不過由上月高位49.1元計，至昨日已累跌16.5%。記者昨日到訪海港城，人流明顯較以往大減，廣東道兩間奢侈品牌D&G及Hermès亦在圍板裝修。翻查資料，Hermès現正裝修的舖位，過去由吳光正家族旗下JOYCE租用，現時JOYCE只餘下位於海威商場內3樓的分店。除此之外，根據記者觀察，圍板舖位主要位於3樓，約有14個舖位圍板顯示「New Shop Coming Soon」，2樓及地下就分別有9個及1個舖位。

集團去年上半年公布業績時指出，雖然市况充滿挑戰，不過海港城仍錄得穩定零售銷售額，總銷售額下跌1%至184.97億元，每日平均仍超過1億元，每呎租金亦上升4%至508元，出租率就維持在96%。事實上，去年6月爆發社會運動後，九置旗下兩大商場海港城及時代廣場去年第三季零售銷售分別跌35%及30%，較上半年表現更為疲弱，花旗曾估計商場去年第四季與第三季的跌幅相若。

LV早前傳撤出時代廣場

香港零售市道轉差，上月有消息傳出，由於九置另一商場時代廣場拒絕減租，全球最大奢侈品巨擘LVMH旗下品牌Louis Vuitton正計劃關閉位於該商場的分店，成為香港爆發社會活動後，集團首間在港關閉的店舖。

相關字詞﹕九倉置業 海港城 Hermès 時代廣場 零售市道 香港零售 社會運動 武漢肺炎

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