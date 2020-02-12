宏利投資管理亞洲陳致洲：疫情利好網購相關板塊

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲表示，雖然武漢疫情會影響中國經濟增長，但他仍然看好醫療、科技等行業。並表示，踏入2020年組合變動只有少許改動，休閒及旅行等行業會看淡，相對看好健康護理及電子商貿等行業。雖然他預期今年度盈利預測下跌5%，但在中央有機會推出刺激經濟的情况下，他開始留意必需品及內房股，一旦中央實施經濟措施，便對以上行業有所幫助。

市場調整料相對短暫

「新型冠狀病毒」促使投資者更傾向迴避風險（Risk off），觸發部分中國離岸股票遭拋售。然而若以2003年SARS疫情期間的市場表現及經驗做參考，陳致洲認為，隨着更有效的防疫措施得以落實，出現廣泛市場調整的時間應相對短暫。陳致洲表示，上年基金組合較少經濟周期相關行業，例如運動用品股，故表現較市場略為遜色，但來到今年該等股份開始走軟，基金表現亦開始優於標準。

他認為鑑於中國政府加強公共衛生預防措施，並實施省級旅遊禁令，預計酒店、運輸業和博彩業等個別行業將於短期內面臨壓力。另一方面，疫情可能令網上消費活動受益。他指出，鑑於上年中美貿易不明朗因素，故止賺了一些科技股，但目前科技股佔組合比重仍重，同時亦會繼續看好該行業前景，例如手遊股等。他表示，上年也一早買入消費必需品股，但表現一般，由於發生新型冠狀病毒，令市民留在家中時間多了，故反而看好超市股等行業。

內地首季製造業最受影響

中國延長春節假期引起的不確定因素亦可能影響第一季製造業生產活動。因此，中國當局或會採取進一步貨幣寬鬆政策，以確保經濟穩定增長。然而，如果疫情出現受控迹象，業務範疇分散和業務模式強勁的優質公司料會表現強韌，這些企業有望隨着消費需求逐步回升而帶動大市反彈。此外，內地出現全面經濟復蘇的時間可能會延遲，但基本經濟的復蘇動力，例如企業在2019年第四季的資本開支將回升，應可為突發疫情引致的業務受阻提供緩衝。

總括而言，基金投資主題暫時維持不變：網上帶動的消費升級，5G（第五代流動通訊）的受惠者，以及醫療改革、供給側改革和可持續發展主題等政策帶來的投資機遇。預料中國內地可動用的收入會增加，以及城鎮和農村收入差距收窄，將可為電子商貿平台和應用程式帶來獨特機遇。

5G應是大中華股票的重大投資主題，特別是中國A股，因為中國內地的手機更換周期預料將由目前的24個月，縮短至過去平均的15至16個月。因此，投資者可能對電池生產商、芯片、射頻和天線相關行業感到樂觀。投資者將可繼續聚焦政策帶來的機遇，並看好環保領域，例如天然氣配送和部分廢物轉化能源公司，因為內地政府為相關行業提供長期扶持措施。至於因為新型冠狀病毒引起經濟放緩，當疫情受控後，中央會推出刺激經濟措施，其中油股近期調整較大，而內房也是中央要穩定項目，故現時開始留意該等股份，有機會會加入組合。

龍彩霞 明報記者

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