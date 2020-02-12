湯文亮：別人不敢買 才是真正買樓時機

現處調整首階段 賣樓多為有財務壓力

老友問如果現在還不是買樓的好時機，究竟幾時才是，這個問題很容易回答，但很難解釋，因為大部分人聽到我的答案之後一定要我解釋，答案是別人不敢買樓的時候，才是買樓的好時機，現在咁多人準備買樓，又點會是買樓的好時機？

老友話唔明白，意思是叫我解釋，我話樓市下跌時會出現三個階段，現在處於第一個階段，有不少業主是因為財務問題迫於無奈賣樓，樓價亦有相當折讓，不少以往打算買樓的人因為嫌樓價太貴而沒有買樓，現在見樓價已經下調至他們能力負擔範圍之內，擔心如果現在不買樓，樓價可能在疫症稍為紓緩後很快掉頭回升，這個情况亦出現過不少次，所以，第一批買樓的人應該是那些有需要而又能夠負擔得起的人，物業投資者很少在這個階段出手買樓。

由於第一階段是那些財務緊張的業主賣樓，到了第二階段，因財困而賣樓的業主反而並不多，而賣樓的業主是唔睇好後市，但並不是離開樓市，他們希望賣樓之後樓市繼續下跌，令他們有機會以更低位再入市，這個階段因有需要而買樓的人並不太多，反而是物業投資者會出動買樓，這個階段亦可以說物業投資者對決，誰勝誰負就要看樓市以後走勢，樓市上升，那些入市買樓的投資者當然是勝利者，但樓市繼續下跌，那些賣樓的投資者也未必是勝利者，因為他們未必夠膽再入市買樓。

跌市第三階段買樓需要錢和膽量

樓市去到第三階段可以用殘，甚至賤來形容，能夠成交的都是價低的質優單位，但很奇怪，那時候大部人反而唔敢買樓，並且認為樓價仲會下跌，這時如果有錢就應該買樓，不過仲要多一個條件，就是要夠膽，有錢冇膽仍然唔會買樓，老實說，有錢有膽的人不是太多，如果唔夠錢買樓，嚇都畀人嚇死。

紀惠集團行政總裁

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