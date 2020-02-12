周顯：港人此刻外遊 避債還是避瘟疫？

我說，𠵱家嗰個人都不在香港，都不知是避瘟疫，還是避債。這名仁兄的上市公司，市值剩番幾千萬，都好難搞，不過他的業務同瘟疫有關，可能股票可以炒番轉勁嘅，咁就乜都返晒來了。朋友好奇問﹕「乜他的股票是醫療股嗎？明明不是呀？」

這個時勢 居然有新餐廳開張

往下的話不方便說，否則便被人洗版痛罵了。他的公司究竟是做什麼生意，大家自己想吧！

在這個時勢，居然有新餐廳開張，真的是匪夷所思，就是國福會館，即是皇悅酒店地庫，以前國福樓的位置。搞手就是福臨門和國福樓的少東Duncan，相信應該有金主，他收management fee，賺梗的那隻。其實以前的酒店，都由餐飲部自己搞餐廳，但現在卻是流行打本給著名餐廳去搞，一來品質更有保證，二來省掉了管理，一家便宜兩家著。

天后L'Hotel找來阿翁開阿翁小館，有人說，水準仲好過以前的阿翁鮑魚，梗係啦，不用自己出本錢，梗係打得輕鬆，畀個客食好啲又點話。皇悅酒店的潘政身家仲猛，無一千億，都有八九百億，但求自己有個飯堂，賺蝕幾多，又有乜所謂吖！

[周顯 投資二三事]