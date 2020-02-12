經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：港股反彈 加倉未是時候

【明報專訊】上周提到，恒指反彈有機會上試兩萬八水平，隨着目標逼近，投資者要提高警覺。

雖然強勢的騰訊（0700）未逆轉，但其他強勢行業或股份已輪流回吐，昨天升勢靠內銀、內房及受創消費股的反彈拉動，股份普遍跟不上恒指國指表現，反彈或接近尾聲，隨着掉頭回試低位，考驗市場承接力，雖然未必會破底，但現時並非追貨、加大倉位或追落後的機會。恒指昨高開272點反覆向上，早市最多升433點、高見27,674點回順，很快於27,536點有支持，午後再試高位但未能突破，收報27,583點，升342點或1.26%；國指升1.45%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.77%、0.37%，升勢以大型股為主。大市成交連升兩日至1,110億元，高於60天平均兩成多，交投偏旺。

強勢行業持續有回吐

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率66比34，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為51比49，大市普遍上升，惟沽盤積極，壓力不輕，有近半股份呈陰燭收市。

強勢行業持續有回吐，本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，炒得火熱的軟件服務跌1.47％表現最差，其他跌幅小於1%，包括本地零售服務、教育、醫藥保健。新東方在線（1797）、金山軟件（3888）繼續回吐，平安好醫生（1833）新高後倒跌；熱炒的日用品康師傅（0322）、恒安（1044）亦跌逾2%。不過，藥股中生製藥（1177）向上，教育股宇華（6169）、希望教育（1765）守住高位，不少物業管理股破頂，強勢行業或股份並一面倒受壓。

內房物管升逾3%表現最強

上升行業中，內房及物管升逾3%表現最強，連帶工業及基建及建材升近2%，工業以重機械升勢為主。博彩及消閒、紡織及服飾升1%、2%，在一眾行業居前，反映受疫情打擊的消閒消費股銀娛（0027）、海底撈（6862）、安踏（2020）等反彈。

恒指國指經過上周五及本周一回調後，昨天向上升穿上周四高位，創月內新高及收市新高。本報數據庫涵蓋約350隻股份，昨天收市創2月高位佔不足三成，大部分跟不上恒指國指。之前提到強勢的藍籌，騰訊升逾2%，創今年收市新高；恒安（1044）、中生製藥於上周四高位之上，保持強勢；不過，中移動（0941）、創科（0669）受制上周四高位。昨天內銀、內房進一步攀升，支撐恒指國指升勢，建行（0939）、工行（1398）、中海外（0688）、潤地（1109）升逾2%，升破上周四高位。雖然代表大型內房的恒生內地地產指數拾級向上，反映內房股短線強勢，惟料50天線會有較大阻力。近日提到的融創（1918）繼續領漲，同樣要留意於44、45元的阻力不輕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕融創 內房 騰訊 港股

上 / 下一篇新聞

地建會：與租戶探討減租可行辦法 周生生指地舖業主較商場發展商更願減租
地建會：與租戶探討減租可行辦法 周生生指地舖業主較商場發展商更願減租
美聯推無薪假 利嘉閣停獎金
美聯推無薪假 利嘉閣停獎金
御金撻訂貨718萬重售 兩月跌15萬
御金撻訂貨718萬重售 兩月跌15萬
珀居7號屋實呎2.5萬 項目新低
珀居7號屋實呎2.5萬 項目新低
赤柱超市巨舖 近3億易手
赤柱超市巨舖 近3億易手
港視趁炒起批股 集資最多近5億 股價近3周升近倍 早市曾見7.3元
港視趁炒起批股 集資最多近5億 股價近3周升近倍 早市曾見7.3元
大行唱好與富豪合併 吉利大升5.7%
大行唱好與富豪合併 吉利大升5.7%
彭博：阿里入港股通有難度
彭博：阿里入港股通有難度
疫症下首隻新股遭殃 大喜屋傳取消上市
疫症下首隻新股遭殃 大喜屋傳取消上市
外遊遇隔離 3保險公司自動延長保障期
外遊遇隔離 3保險公司自動延長保障期
朗廷酒店去年溢利跌46%
朗廷酒店去年溢利跌46%
平安好醫生問診量增9倍 疫症蔓延全國 線上醫療服務需求升
平安好醫生問診量增9倍 疫症蔓延全國 線上醫療服務需求升
彭博：美擬取消中港貿易特殊待遇
彭博：美擬取消中港貿易特殊待遇
晨星亞洲：武漢肺炎衝擊樓價較SARS小
晨星亞洲：武漢肺炎衝擊樓價較SARS小
上水中心商場減值 陽光房產純利跌96%
上水中心商場減值 陽光房產純利跌96%
麥肯錫：亞洲銀行須投資數碼科技
麥肯錫：亞洲銀行須投資數碼科技
金界：柬埔寨賭場受惠澳門停業
金界：柬埔寨賭場受惠澳門停業
萬事達卡獲批中國合營
萬事達卡獲批中國合營
證監揭主婦獲配1.9億元新股 指邦盟滙駿違打擊洗錢規例 罰370萬
證監揭主婦獲配1.9億元新股 指邦盟滙駿違打擊洗錢規例 罰370萬
擅自轉走客戶強積金 永明前中介釘牌10月
擅自轉走客戶強積金 永明前中介釘牌10月
港外派員適居地排名急跌52位
港外派員適居地排名急跌52位
李寶安任TVB行政委員會主席
李寶安任TVB行政委員會主席
鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點
鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點
資金避險 美債息再倒掛
資金避險 美債息再倒掛
地方法官支持併購 T-Mobile與Sprint急升
地方法官支持併購 T-Mobile與Sprint急升
陳茂峰：言論不自由 經濟損失大
陳茂峰：言論不自由 經濟損失大
張兆聰：建板具復工概念可留意
張兆聰：建板具復工概念可留意
植耀輝：阿里健康急升 高追風險大
植耀輝：阿里健康急升 高追風險大
技術取勝：吉利需守住13.5元
技術取勝：吉利需守住13.5元
周顯：港人此刻外遊 避債還是避瘟疫？
周顯：港人此刻外遊 避債還是避瘟疫？
湯文亮：別人不敢買 才是真正買樓時機
湯文亮：別人不敢買 才是真正買樓時機
宏利投資管理亞洲陳致洲：疫情利好網購相關板塊
宏利投資管理亞洲陳致洲：疫情利好網購相關板塊