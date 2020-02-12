劉思明：港股反彈 加倉未是時候

雖然強勢的騰訊（0700）未逆轉，但其他強勢行業或股份已輪流回吐，昨天升勢靠內銀、內房及受創消費股的反彈拉動，股份普遍跟不上恒指國指表現，反彈或接近尾聲，隨着掉頭回試低位，考驗市場承接力，雖然未必會破底，但現時並非追貨、加大倉位或追落後的機會。恒指昨高開272點反覆向上，早市最多升433點、高見27,674點回順，很快於27,536點有支持，午後再試高位但未能突破，收報27,583點，升342點或1.26%；國指升1.45%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.77%、0.37%，升勢以大型股為主。大市成交連升兩日至1,110億元，高於60天平均兩成多，交投偏旺。

強勢行業持續有回吐

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率66比34，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為51比49，大市普遍上升，惟沽盤積極，壓力不輕，有近半股份呈陰燭收市。

強勢行業持續有回吐，本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，炒得火熱的軟件服務跌1.47％表現最差，其他跌幅小於1%，包括本地零售服務、教育、醫藥保健。新東方在線（1797）、金山軟件（3888）繼續回吐，平安好醫生（1833）新高後倒跌；熱炒的日用品康師傅（0322）、恒安（1044）亦跌逾2%。不過，藥股中生製藥（1177）向上，教育股宇華（6169）、希望教育（1765）守住高位，不少物業管理股破頂，強勢行業或股份並一面倒受壓。

內房物管升逾3%表現最強

上升行業中，內房及物管升逾3%表現最強，連帶工業及基建及建材升近2%，工業以重機械升勢為主。博彩及消閒、紡織及服飾升1%、2%，在一眾行業居前，反映受疫情打擊的消閒消費股銀娛（0027）、海底撈（6862）、安踏（2020）等反彈。

恒指國指經過上周五及本周一回調後，昨天向上升穿上周四高位，創月內新高及收市新高。本報數據庫涵蓋約350隻股份，昨天收市創2月高位佔不足三成，大部分跟不上恒指國指。之前提到強勢的藍籌，騰訊升逾2%，創今年收市新高；恒安（1044）、中生製藥於上周四高位之上，保持強勢；不過，中移動（0941）、創科（0669）受制上周四高位。昨天內銀、內房進一步攀升，支撐恒指國指升勢，建行（0939）、工行（1398）、中海外（0688）、潤地（1109）升逾2%，升破上周四高位。雖然代表大型內房的恒生內地地產指數拾級向上，反映內房股短線強勢，惟料50天線會有較大阻力。近日提到的融創（1918）繼續領漲，同樣要留意於44、45元的阻力不輕。

[劉思明 數據尋寶]