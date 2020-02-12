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張兆聰：建板具復工概念可留意

【明報專訊】恒指昨日升342點，收報27,583點，成交金額1110億元。美股氣勢如虹屢創新高，帶動全球股市齊升。內地復工進度一直是市場的焦點，中央要求的是本周一，但有不少地方政府要求延遲或需要審批，例如深圳就要申請。企業面對混亂的資訊無所適從，中央在抗疫和保增長之間，顯然是選擇後者，發改委昨日強調，嚴格制止簡單粗暴限制企業復工復產，這也對大市有正面作用。

市場由上星期至今，已渡過恐慌拋售、情緒轉趨穩定出現V形反彈、預測疫情如數周內見頂而進一步加碼，過去兩天轉炒復工。復工進度還不錯，上海為首的長三角以及廣東的珠三角地區，企業復工率已達70％至90％，視乎有多少湖北省員工而定。這當然要冒疫情再度擴散的可能，但國家總得在兩者間取平衡，現在就看未來兩周東部及南部新增個案會否再度回升。

市况百花齊放 舊經濟股強勢

市况也再次百花齊放，舊經濟股尤其強勢，內銀股中建行（0939）急升2.4％，內房股升幅動輒4％以上，融創（1918）更漲逾5％。未曾反彈過的體育用品股亦回升，安踏（2020）升2.6％。美團（3690）周一失守百元關口後亦反彈3.6％。市場邏輯就是疫情過後經濟回復正常，舊經濟股可獲進一步重估，就算目標29,000點有點亢奮，28,000點也應該問題不大。要留意在舊經濟股表現不錯的同時，騰訊（0700）也漲2％，收報409元，連續兩日企穩在400元以上，今次似乎有點上升動力，但大方向仍是宜吸勿搶。

吉利富豪研合併 惹憧憬

若騰訊為首的科技股以及舊經濟股齊升，大市自然有力重返高位，只是內銀股不大可靠，低位能反彈但一般無法持續。昨日很多強勢股大瀉，金山軟件（3888）、金蝶（0268）、新東方在線（1797）、微盟（2013）等跌幅介乎3％至7％。筆者覺得未必就此炒完，若多回落一至兩天，投資者又會低撈再炒過。

積層板屬大廠可優先復工

汽車股、汽車代理股仍然偏弱，始終疫情仍未過去，誰會有心情買車，反彈會是在各板塊之中較遲出現，但只屬時間問題。吉利（0175）因研究與富豪（VOLVO）合併而炒上，卻是高開低走。併購的好處誰也清楚，諸如集中採購降低成本、更多不同檔次的產品線有助分散風險，也有機會協助吉利、領克等品牌衝出中國。然而到最後，交易是否吸引全看條件，而暫時沒有任何細節，純粹好淡雙方互相博弈。若合併成功，筆者覺得新公司會較吉利更有價值，始終沃爾沃是歐洲品牌，在內地消費者心目中與自主品牌是完全不一樣的。

說起復工，其實應該炒少人留意的工業股，建滔積層板（1888）可望望。集團的積層板產品與5G直接關係有限，但A股同業都已起飛，故去年下半年股價還是由6元、7元水平，最高炒到10元大關，農曆年前後開始回落，近期低位接近8元。建滔是大廠，口罩、防護服等有較多庫存，而中央復工政策也是「上大壓小」，大廠獲率先放行，細廠則仍未獲批，有利集團短線銷售。

[張兆聰 還看今朝]

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