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經濟
2020年2月12日星期三
技術取勝
投資策略
地建會：與租戶探討減租可行辦法 周生生指地舖業主較商場發展商更願減租
美聯推無薪假 利嘉閣停獎金
御金撻訂貨718萬重售 兩月跌15萬
珀居7號屋實呎2.5萬 項目新低
赤柱超市巨舖 近3億易手
港視趁炒起批股 集資最多近5億 股價近3周升近倍 早市曾見7.3元
大行唱好與富豪合併 吉利大升5.7%
彭博：阿里入港股通有難度
疫症下首隻新股遭殃 大喜屋傳取消上市
外遊遇隔離 3保險公司自動延長保障期
朗廷酒店去年溢利跌46%
平安好醫生問診量增9倍 疫症蔓延全國 線上醫療服務需求升
彭博：美擬取消中港貿易特殊待遇
晨星亞洲：武漢肺炎衝擊樓價較SARS小
上水中心商場減值 陽光房產純利跌96%
麥肯錫：亞洲銀行須投資數碼科技
金界：柬埔寨賭場受惠澳門停業
萬事達卡獲批中國合營
證監揭主婦獲配1.9億元新股 指邦盟滙駿違打擊洗錢規例 罰370萬
擅自轉走客戶強積金 永明前中介釘牌10月
港外派員適居地排名急跌52位
李寶安任TVB行政委員會主席
鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點
資金避險 美債息再倒掛
地方法官支持併購 T-Mobile與Sprint急升
陳茂峰：言論不自由 經濟損失大
張兆聰：建板具復工概念可留意
植耀輝：阿里健康急升 高追風險大
技術取勝：吉利需守住13.5元
劉思明：港股反彈 加倉未是時候
周顯：港人此刻外遊 避債還是避瘟疫？
湯文亮：別人不敢買 才是真正買樓時機
宏利投資管理亞洲陳致洲：疫情利好網購相關板塊
技術取勝：吉利需守住13.5元
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【明報專訊】康師傅14元有支持（圖）
建行有機會上試6.6元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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