植耀輝：阿里健康急升 高追風險大

市况反覆，但個別股份走勢如入無人之境，例如阿里健康（0241）。2014年阿里與雲鋒基金借殼中信21世紀，其後改名阿里健康。阿里健康定位其實十分明確，就是作為阿里集團在大健康領域的旗艦平台，並主打Double H策略（Health and Happiness，亦即健康與快樂）。經過多年發展及併購下，現時阿里健康業務涵蓋醫藥電商及新零售、互聯網醫療、消費醫療及智慧醫療等，最大優勢始終是有母企支持。事實上，阿里健康與阿里系其他業務帶來一定協同效應。

巿值達1600億 估值不算吸引

最近例子就是「防疫精靈」。「防疫精靈」由釘釘（阿里推出之企業版即時通訊軟件）、阿里雲及阿里健康聯合開發，用於疫情消息推送與防控。當中包括由阿里健康提供之多項產品功能，包括線上問醫等。

在「眾志成城」下，阿里健康發展已漸入佳境，去年上半年收入41.17億元，同比增長近1.2倍，虧損亦大幅收窄至760萬元人民幣，相信全年虧轉盈機會相當高。不過，股價升幅是否合理又是另一回事，畢竟阿里健康市值已高達1600億元，估值不算吸引；但始終受惠協同效應，如疫情持續及業務繼續有可觀增長，股價或會續有追捧，只是高追風險不低。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]