經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：言論不自由 經濟損失大

【明報專訊】2月6日晚，網上傳出李文亮醫生不敵武漢肺炎而去世的消息，內地網絡「炸了鍋」。我的微信一個群組，一個小時內就有過千條貼文。大家視李文亮醫生為吹哨人，哀悼其死亡之際，譴責政府有關部門對言論的封鎖，要求給予民眾言論自由。更有博客提出「五大訴求缺一不可：撤回對李文亮的訓誡、撤回所有刪帖命令、撤銷所有因言獲罪的指控、成立獨立調查委員會徹底追究涉事官員責任、立即歸還人民言論自由。」的敏感貼文。我的感覺，這是1989年以來，內地群情最洶湧的一次。

內地群情洶湧似1989年

嚴格來說，李文亮醫生不是吹哨人，遑論第一個；他亦不是第一個因工作感染武漢肺炎而犧牲的醫療人員。但李文亮醫生是被標籤為「8名散布謠言者」，曾經被要求簽了訓誡書承認錯誤，是所謂「造謠八君子」之一。李醫生揭露疫情獲罪，因此病去世，成為悲劇英雄。民眾如此大反應，就是衝着他被禁聲這件事，要求言論自由、新聞自由。這個情况，有點像1989年胡耀邦逝世，民眾借悼念中共前總書記而要求政治改革、肅除貪污。

內地淡化問題 控疫失最佳時機

前事不忘，後事之師。2003年的SARS，內地媒體亦是一直掩蓋實情、虛報疫情。直至當年4月初，北京301醫院的蔣彥永醫生主動接受《華爾街日報》及《時代周刊》訪問，說出北京的非典疫情嚴峻，中央才認真處理，撤換當時的衛生部長張文康和北京市長孟學農。今次武漢肺炎，首宗病例是在2019年12月8日出現（在醫學期刊《刺針》論文透露），「造謠八君子」是在12月30日及31日在朋友群發貼文，中國政府則在2020年1月3日起定期通知美國疫情發展（外交部發言人華春瑩在2月3日披露）。但民眾對武漢肺炎所知不多，媒體照舊淡化問題，直到1月20日，國家主席習近平作出重要指示、國務院總理李克強作出批示，全國才嚴陣以待；但已經失去時間優勢，陷於被動。

共產主義國家嚴控意識形態

共產主義國家嚴控意識形態，中國70年來從未放鬆管控。與意識形態密切相關的範疇，例如宗教、新聞、言論、組織、教育，都是難言自由。瘟疫發生，政府不能盡快控制，就是沒有言論自由的其中一個社會成本。1998年諾貝爾經濟學獎得主、印度籍的哈佛大學教授沈恩（Amartya Kumar Sen），是研究貧困和飢餓的經濟學權威。他最為人熟悉的著作《Development as Freedom》，研究貧窮和缺乏自由的關係。他指出人類有史以來，沒有一次大饑荒是發生在有民主政府和出版自由的國家。他在2013年的文章《Press freedom: What it is good for?》，分析新聞自由在經濟發展的重要，並比較中印制度。他在欣賞中國的經濟發展之餘，指出印度處理病症（例如愛滋病）較中國優勝，就是因為新聞自由發揮很好的回饋功能，讓政府政策更貼地。

說到新聞自由，香港也在蛻變，從量變走向質變。提筆至此，不勝唏噓。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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