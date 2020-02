陳茂峰：言論不自由 經濟損失大

內地群情洶湧似1989年

嚴格來說,李文亮醫生不是吹哨人,遑論第一個;他亦不是第一個因工作感染武漢肺炎而犧牲的醫療人員。但李文亮醫生是被標籤為「8名散布謠言者」,曾經被要求簽了訓誡書承認錯誤,是所謂「造謠八君子」之一。李醫生揭露疫情獲罪,因此病去世,成為悲劇英雄。民眾如此大反應,就是衝着他被禁聲這件事,要求言論自由、新聞自由。這個情况,有點像1989年胡耀邦逝世,民眾借悼念中共前總書記而要求政治改革、肅除貪污。

內地淡化問題 控疫失最佳時機

前事不忘,後事之師。2003年的SARS,內地媒體亦是一直掩蓋實情、虛報疫情。直至當年4月初,北京301醫院的蔣彥永醫生主動接受《華爾街日報》及《時代周刊》訪問,說出北京的非典疫情嚴峻,中央才認真處理,撤換當時的衛生部長張文康和北京市長孟學農。今次武漢肺炎,首宗病例是在2019年12月8日出現(在醫學期刊《刺針》論文透露),「造謠八君子」是在12月30日及31日在朋友群發貼文,中國政府則在2020年1月3日起定期通知美國疫情發展(外交部發言人華春瑩在2月3日披露)。但民眾對武漢肺炎所知不多,媒體照舊淡化問題,直到1月20日,國家主席習近平作出重要指示、國務院總理李克強作出批示,全國才嚴陣以待;但已經失去時間優勢,陷於被動。

共產主義國家嚴控意識形態

共產主義國家嚴控意識形態,中國70年來從未放鬆管控。與意識形態密切相關的範疇,例如宗教、新聞、言論、組織、教育,都是難言自由。瘟疫發生,政府不能盡快控制,就是沒有言論自由的其中一個社會成本。1998年諾貝爾經濟學獎得主、印度籍的哈佛大學教授沈恩(Amartya Kumar Sen),是研究貧困和飢餓的經濟學權威。他最為人熟悉的著作《Development as Freedom》,研究貧窮和缺乏自由的關係。他指出人類有史以來,沒有一次大饑荒是發生在有民主政府和出版自由的國家。他在2013年的文章《Press freedom: What it is good for?》,分析新聞自由在經濟發展的重要,並比較中印制度。他在欣賞中國的經濟發展之餘,指出印度處理病症(例如愛滋病)較中國優勝,就是因為新聞自由發揮很好的回饋功能,讓政府政策更貼地。

說到新聞自由,香港也在蛻變,從量變走向質變。提筆至此,不勝唏噓。

