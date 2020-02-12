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地方法官支持併購 T-Mobile與Sprint急升

【明報專訊】美國第三大流動通信商T-Mobile，尋求以260億美元（約2028億港元）收購軟銀旗下的美國第四大流動電信商Sprint的交易，獲美國地方法官Victor Marrero支持，認為合併交易不太可能顯著降低美國電信行業的競爭，否決了紐約州及加州等10多個州試圖以違反競爭為由，阻止這宗交易的觀點。Sprint昨早段急升74%，T-Mobile股價早段升逾11%，雙雙創52周新高。

兩家公司表示，合併有其必要，有助於建立全美5G網絡，與行業領袖Verizon和AT＆T競爭。消息人士稱，T-Mobile與Sprint可能重新談判合併條件，據稱T-Mobile母公司德國電信有意降低收購價格，而持有Sprint控股權的軟銀認為T-Mobile需借助Sprint提高現金流。

季績遜預期 Under Armour瀉16％

此外，被指粉飾業績而遭美國司法部刑事調查的運動用品商Under Armour（UA）昨公布，第四季收入及盈利指引均遜於預期。上季收入按年增3.6%至14.4億美元，虧損為1530萬美元，對比去年同期錄得420萬美元盈利。

UA預期，內地疫情將會在2020年第一季令公司減少5000萬至6000萬美元的銷售額，全年收入預計將以低個位數的百分比下降，令市場失望。UA承認，銷售面臨持續的需求挑戰，股價昨早段急挫逾16%。

（綜合報道）

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