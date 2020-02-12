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資金避險 美債息再倒掛

【明報專訊】美國3個月期國債孳息率，與1年期、2年期、5年期和10年期國債孳息率在周一倒掛，2年與5年期國債孳息率亦同時倒掛。對上一次美國3個月期和10年期國債孳息率倒掛是在上月30日，當時的倒掛為去年10月以來首次。由於全球避險資產當中，美國國債的佔比在一半以上，因此每當避險需求上升，投資者就會購入美債。

橋水創辦人：

疫情影響資產價格屬短暫

彭博的分析指出，美國長短期債息倒掛，其實更能反映市場人士對環球增長前景的擔憂。不過全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）表示，內地疫情對資產價格的影響被誇大，相信其影響可能短暫。

經濟師料美首季GDP增1.2％

受疫情影響，CNBC向11名經濟師調查發現，美國第一季GDP預計平均增幅只有1.2％，較第四季下降近1個百分點。經濟師預計，第二季美國經濟增長將反彈至2％，具體將取決於中國及其他國家的疫情。德銀認為，疫情將導致美國增長減少0.3個百分點，但相信大部分損失將於下半年追回。

此外，受脫歐的不確定因素影響，英國第四季GDP按季持平，避過收縮，符合分析師預期。在聖誕購物旺季期間，消費者支出下降，製造業產出急劇下滑，使經濟增長由第三季的0.5％進一步放緩。

不過英國去年全年經濟增長率為1.4％，較2018年略高0.1個百分點。

（綜合報道）

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