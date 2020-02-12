鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾昨日向眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告作證。他形容美國經濟良好，但警告中國疫情所造成的干擾，可能為全球帶來溢出效應，損害環球經濟，聯儲局當前正密切注視疫情發展。他並沒有說疫情影響到聯儲局對前景的判斷，重申當前的貨幣政策立場仍然合適，預示利率仍會按兵不動，不過倘事態發展導致聯儲局需要重新評估前景，未來將作出相應的調整。
市場判斷內地疫情有緩和的迹象，美股昨早段向上，道指升逾百點，與標普500指數及納指齊創新高。國際油價昨由13個月低位回升，布蘭特期油升逾2%，升穿每桶54美元。紐約期油升逾1%，在每桶50美元水平徘徊。
鮑威爾強調，美國經濟活動適度增長，勞動力市場進一步增強，但聯儲局仍將按需因時制宜，以維持經濟持續擴張。
他發表上述言論前，上周公布的數據顯示，美國1月非農職位增加了22.5萬，勝於預期。不過昨公布的美國去年12月職位空缺降至642萬，遜於預期。
期貨反映：7月減息概率近六成
受疫情影響，資金購入美元避險，美匯指數過去4周升1.6%創4個月高位，期金昨晚跌0.8%。不過美元強勢料將妨礙美國經濟增長。
研究諮詢機構Fundstrat Global Advisors表示，美元作為避險貨幣的吸引力，為美國經濟帶來風險。美元強勢最終會影響出口競爭力，拖累美國經濟增長，並給予聯儲局一定的壓力，需盡量保持寬鬆的貨幣政策取向。CME Group利率期貨的數據顯示，交易員預期7月減息的概率接近六成。這有別於交易員原先估計，聯儲局將在今年9月才再次減息。
敦促國會制定可持續預算案
鮑威爾昨又表示，聯儲局在9月遏制了隔夜融資利率突然飈升的狀况，儘管聯儲局的基準貸款利率一度偏離目標範圍。聯儲局當時緊急向市場注入流動性，並在10月起每月購入價值600億美元的美國國債，以增加銀行的儲備，使銀行能代替聯儲局向回購市場提供資金。
他說，現打算逐步從積極的回購操作中退出，未來將會把購買速度放慢，使資產負債表能根據負債趨勢的需求增長。他又警告國會，倘若經濟不景，將需要財政政策支持，敦促國會制定可持續發展的預算案。
美國白宮公布總值4.8萬億美元的2021財年預算，當中的國防預算增長0.3%至7050億美元，其中150億美元用於太空部隊。
白宮公布預算案 環保削資最多
預算案拉上補下，學生貸款資助、食物券、醫療補助、房屋資助等社福開支，將在10年內節省2萬億美元，最大的減幅來自環保項目。分析認為，白宮的年度預算往往被參眾兩院起草的財政支出法案取代，因此今年的預算案內容，包括國防及邊境執法的額外支出、用於退伍軍人的資金、太空部隊項目，以及延長個人所得稅減免期限等，僅被視為特朗普政府的政策願望清單。美國總統特朗普稱，其預算案將加強美國軍事及核武庫，並在2035年前消除預算赤字。不過消除赤字的目標，需要極為樂觀的經濟增長才能實現。