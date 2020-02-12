鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點

市場判斷內地疫情有緩和的迹象，美股昨早段向上，道指升逾百點，與標普500指數及納指齊創新高。國際油價昨由13個月低位回升，布蘭特期油升逾2%，升穿每桶54美元。紐約期油升逾1%，在每桶50美元水平徘徊。

鮑威爾強調，美國經濟活動適度增長，勞動力市場進一步增強，但聯儲局仍將按需因時制宜，以維持經濟持續擴張。

他發表上述言論前，上周公布的數據顯示，美國1月非農職位增加了22.5萬，勝於預期。不過昨公布的美國去年12月職位空缺降至642萬，遜於預期。

期貨反映：7月減息概率近六成

受疫情影響，資金購入美元避險，美匯指數過去4周升1.6%創4個月高位，期金昨晚跌0.8%。不過美元強勢料將妨礙美國經濟增長。

研究諮詢機構Fundstrat Global Advisors表示，美元作為避險貨幣的吸引力，為美國經濟帶來風險。美元強勢最終會影響出口競爭力，拖累美國經濟增長，並給予聯儲局一定的壓力，需盡量保持寬鬆的貨幣政策取向。CME Group利率期貨的數據顯示，交易員預期7月減息的概率接近六成。這有別於交易員原先估計，聯儲局將在今年9月才再次減息。

敦促國會制定可持續預算案

鮑威爾昨又表示，聯儲局在9月遏制了隔夜融資利率突然飈升的狀况，儘管聯儲局的基準貸款利率一度偏離目標範圍。聯儲局當時緊急向市場注入流動性，並在10月起每月購入價值600億美元的美國國債，以增加銀行的儲備，使銀行能代替聯儲局向回購市場提供資金。

他說，現打算逐步從積極的回購操作中退出，未來將會把購買速度放慢，使資產負債表能根據負債趨勢的需求增長。他又警告國會，倘若經濟不景，將需要財政政策支持，敦促國會制定可持續發展的預算案。

美國白宮公布總值4.8萬億美元的2021財年預算，當中的國防預算增長0.3%至7050億美元，其中150億美元用於太空部隊。

白宮公布預算案 環保削資最多

預算案拉上補下，學生貸款資助、食物券、醫療補助、房屋資助等社福開支，將在10年內節省2萬億美元，最大的減幅來自環保項目。分析認為，白宮的年度預算往往被參眾兩院起草的財政支出法案取代，因此今年的預算案內容，包括國防及邊境執法的額外支出、用於退伍軍人的資金、太空部隊項目，以及延長個人所得稅減免期限等，僅被視為特朗普政府的政策願望清單。美國總統特朗普稱，其預算案將加強美國軍事及核武庫，並在2035年前消除預算赤字。不過消除赤字的目標，需要極為樂觀的經濟增長才能實現。

（綜合報道）

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