港外派員適居地排名急跌52位

遭台北首爾超越

新加坡續蟬聯榜首

該機構評估全球超過490個地區的整體生活質素，關禮廉表示，社會政治局面令居於香港的外籍人士感到擔憂之外，去年中以來經常發生社會運動，亦對外派僱員習慣的日常生活產生負面影響，包括交通設施受損和犯罪率上升。

ECA在2005年開始發表報告以來，新加坡每年均蟬聯最適宜亞洲外派僱員生活的地點榜首，ECA估計，未來新加坡將繼續保持領先位置。今年台北及首爾等亞洲主要城市超越香港，分別排行64位及86位。

近年東南亞經濟增長強勁，泰國曼谷及越南河內排名達113位及155位，與香港距離大幅拉近。關禮廉表示，泰國和越南經濟增長，令當地城市更加適宜居住，泰國方面，該國的政治狀况得到改善，提高外派僱員的宜居水平。

澳洲全部城市排名跌

另外關禮廉補充，由於潛在的恐怖活動威脅等級上升，幾乎所有澳洲城市的排名在今年均有所下跌，但澳洲多個城市仍然佔據了排行榜的前列位置。布里斯本、悉尼和阿德萊德均位列前十。