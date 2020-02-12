港外派員適居地排名急跌52位

【明報專訊】人力資源顧問公司ECA International最新報告指，本港在最適宜東亞外派僱員居住地點的排名急速下跌52位，現時僅位列第93位，更被台北及首爾等亞洲主要城巿超越，新加坡繼續排行第一。ECA International亞洲區域總監關禮廉形容，本港排名跌幅實為前所未見，認為是因為社會政治形勢持續緊張導致。
遭台北首爾超越
新加坡續蟬聯榜首
該機構評估全球超過490個地區的整體生活質素，關禮廉表示，社會政治局面令居於香港的外籍人士感到擔憂之外，去年中以來經常發生社會運動，亦對外派僱員習慣的日常生活產生負面影響，包括交通設施受損和犯罪率上升。
ECA在2005年開始發表報告以來，新加坡每年均蟬聯最適宜亞洲外派僱員生活的地點榜首，ECA估計，未來新加坡將繼續保持領先位置。今年台北及首爾等亞洲主要城市超越香港，分別排行64位及86位。
近年東南亞經濟增長強勁，泰國曼谷及越南河內排名達113位及155位，與香港距離大幅拉近。關禮廉表示，泰國和越南經濟增長，令當地城市更加適宜居住，泰國方面，該國的政治狀况得到改善，提高外派僱員的宜居水平。
澳洲全部城市排名跌
另外關禮廉補充，由於潛在的恐怖活動威脅等級上升，幾乎所有澳洲城市的排名在今年均有所下跌，但澳洲多個城市仍然佔據了排行榜的前列位置。布里斯本、悉尼和阿德萊德均位列前十。