經濟

擅自轉走客戶強積金 永明前中介釘牌10月

【明報專訊】積金局宣布，永明金融前中介人廖永傑在未經計劃成員的授權下轉移其強積金，行為違反《強積金條例》及《註冊中介人操守要求指引》，因而取消廖強積金中介人資格10個月，由本周二（11日）至12月10日執行。

積金局發現，廖永傑在2018年3月擅自將計劃成員名下兩個強積金計劃內的強積金，轉移至另一個強積金計劃；廖為了轉移有關強積金，將有關計劃成員的個人資料透露予其友人第三方，並安排該名友人冒充計劃成員，在計劃成員不知情或同意下致電兩間強積金受託人，以獲得該計劃成員的強積金帳戶資料，以轉移其資產。

據調查資料顯示，在廖要求下，該計劃成員在會面期間就轉移強積金簽署數份表格，惟成員當時未有填寫強積金帳戶號碼等資料，會面後決定不向廖提供相關資料，而其強積金資產最終在沒有他本人的指示下被轉移。當局指，廖於調查過程中承認擅自轉移資產，他解釋是希望該成員可於限期前獲取推廣優惠。

積金局表示，廖於2017年1月25日至2019年7月2日期間，為永明金融的附屬中介人，自去年10月10日起已不再是註冊強積金中介人，當局指在決定紀律制裁時，已考慮該個案的所有相關情况，包括廖永傑坦白承認有關行為，及他過往並無遭受積金局紀律處分的紀錄。

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