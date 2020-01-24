證監揭主婦獲配1.9億元新股 指邦盟滙駿違打擊洗錢規例 罰370萬

明報記者 方楚茵

證監表示，邦盟滙駿數名客戶曾參與認購錦州銀行及雅迪的配售股份，其後在一連串場外交易中以買賣票據方式，將大部分或所有有關股份轉售給第三方，交易作價介乎440萬元至8.559億元，交易有多項可疑特點，包括配售股份的認購款額與有關客戶的財務狀况不相符；以及除了買賣配售股份外，有關客戶沒有在其邦盟滙駿的帳戶進行任何其他交易。證監會認為，邦盟滙駿的行為違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。

在多個可疑個案中，更包括一名毫無股票及其他投資產品經驗、於北京居住的家庭主婦（客戶C），據證監公布，C在2016年5月開戶，同月即參與認購雅迪，並獲分配約1.1億股股份，金額約1.89億元，其後在同年5至12月期間以買賣票據方式向19名第三方售出99%股份，涉資1.9億元（見表）。

負責人鄧穎芝釘牌5個半月

證監認為，邦盟滙駿在2016年5月1日至2017年11月30日期間，沒有實施足夠的內部監控措施，以減低與透過買賣票據進行的可疑交易有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險；無識別可疑交易，並就此進行恰當的查詢及足夠的審查，以及在適當情况下考慮將有關交易向聯合財富情報組匯報；無進行適當的客戶盡職審查，以及確保客戶資料反映現况及仍屬相關；以及並無制定足夠及有效的程序，以識別政治人物和根據恐怖分子及制裁指定名單進行篩查。

證監又進一步發現，邦盟滙駿的違規行為是公司負責人員鄧穎芝無履行相關職責所致，包括指鄧穎芝沒有識別可疑交易及就此進行適當的查詢，亦沒有確保邦盟滙駿已設立及執行足夠和有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。