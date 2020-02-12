麥肯錫：亞洲銀行須投資數碼科技

麥肯錫估計若亞洲銀行業善用科技，能夠將成本降低三成至四成，並且釋放一至兩成的資本，或為其帶來千億美元的額外收入。

能將成本降低三至四成

該報告分析指出，過去數年亞洲是全球銀行業增長的主要引擎，但隨着經濟放緩，亞洲的投資回報率已從2010年的12.4%下降至2018年的10.1%，新興市場資本成本上漲及資產質量下降亦使回報率下跌，亞洲銀行業市帳率已從2010年的1.4倍，下降至2018年的0.7倍，低於全球平均水平0.9倍（見圖），反映投資者對亞洲銀行業的前景不太樂觀。

該行又指出，儘管亞洲仍佔全球銀行業整體利潤的三分之一以上，但從2010起年已縮水近一半，而銀行收入增長亦由十年初的雙位數，減慢到2014年至2018年期間的每年5%，相信隨著銀行與同業及科技公司產生的激烈競爭，以及亞洲經濟增長放緩，預料銀行利潤率下降趨勢將持續。因此該行認為，亞洲銀行業必須應用數碼科技，並重新定義銀行的價值主張，及重建其運營模式，否則終會面臨淘汰。