上水中心商場減值 陽光房產純利跌96%

旗下寫字樓出租率回升至95.7%

雖然陽光兩旗艦商場上水中心購物商場及將軍澳新都城一期續租租金分別在半年內錄得7.2%及11.5%增長，現每平方呎租金亦略增0.2元及1.4元，達118.6元及58.9元，但集團表示續租租金升幅只反映反修例事件爆發前已落實續租的租約，並指消費情緒轉弱對上水中心等零售商場表現造成不利影響。但期間已推出相應措施如短期租金減免及推廣活動以支持租戶及刺激消費者支出。

至於在購入上環寶恒商業中心翻新而成的Strand 50，估值則在半年內增值7120萬元，達13.82億元，集團旗下寫字樓物業出租率回升至95.7%，較半年前提高1.7個百分點。不過，這無助於抵銷整體組合公允值虧損，整體物業估值更跌破200億元大關，按年減少0.5%至198.96億元。資產負債比率亦因此提高0.1個百分點至20.5%水平。寫字樓及零售物業續租租金增長分別為12.3%及8.7%。據現市况，該公司管理人預計陽光房地產基金物業組合的估值可能出現減值， 導致經營溢利相較上一個年度產生重大變動。然而此為非現金項目，因此其預期不會對可分派收入造成影響。