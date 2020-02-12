經濟

上水中心商場減值 陽光房產純利跌96%

【明報專訊】陽光房地產（0435）公布截至去年底止中期業績，受到上水中心購物商場估值在半年內減少1.33億元等因素影響，致集團整體錄得1.63億元物業估值虧損，純利按年大減96.4%至3070萬元。不過整體可分派收入則按年增長0.8%至2.34億元，每單位維持分派0.132元。

旗下寫字樓出租率回升至95.7%

雖然陽光兩旗艦商場上水中心購物商場及將軍澳新都城一期續租租金分別在半年內錄得7.2%及11.5%增長，現每平方呎租金亦略增0.2元及1.4元，達118.6元及58.9元，但集團表示續租租金升幅只反映反修例事件爆發前已落實續租的租約，並指消費情緒轉弱對上水中心等零售商場表現造成不利影響。但期間已推出相應措施如短期租金減免及推廣活動以支持租戶及刺激消費者支出。

至於在購入上環寶恒商業中心翻新而成的Strand 50，估值則在半年內增值7120萬元，達13.82億元，集團旗下寫字樓物業出租率回升至95.7%，較半年前提高1.7個百分點。不過，這無助於抵銷整體組合公允值虧損，整體物業估值更跌破200億元大關，按年減少0.5%至198.96億元。資產負債比率亦因此提高0.1個百分點至20.5%水平。寫字樓及零售物業續租租金增長分別為12.3%及8.7%。據現市况，該公司管理人預計陽光房地產基金物業組合的估值可能出現減值， 導致經營溢利相較上一個年度產生重大變動。然而此為非現金項目，因此其預期不會對可分派收入造成影響。

相關字詞﹕新都城中心一期 上水中心 陽光

上 / 下一篇新聞

地建會：與租戶探討減租可行辦法 周生生指地舖業主較商場發展商更願減租
地建會：與租戶探討減租可行辦法 周生生指地舖業主較商場發展商更願減租
美聯推無薪假 利嘉閣停獎金
美聯推無薪假 利嘉閣停獎金
御金撻訂貨718萬重售 兩月跌15萬
御金撻訂貨718萬重售 兩月跌15萬
珀居7號屋實呎2.5萬 項目新低
珀居7號屋實呎2.5萬 項目新低
赤柱超市巨舖 近3億易手
赤柱超市巨舖 近3億易手
港視趁炒起批股 集資最多近5億 股價近3周升近倍 早市曾見7.3元
港視趁炒起批股 集資最多近5億 股價近3周升近倍 早市曾見7.3元
大行唱好與富豪合併 吉利大升5.7%
大行唱好與富豪合併 吉利大升5.7%
彭博：阿里入港股通有難度
彭博：阿里入港股通有難度
疫症下首隻新股遭殃 大喜屋傳取消上市
疫症下首隻新股遭殃 大喜屋傳取消上市
外遊遇隔離 3保險公司自動延長保障期
外遊遇隔離 3保險公司自動延長保障期
朗廷酒店去年溢利跌46%
朗廷酒店去年溢利跌46%
平安好醫生問診量增9倍 疫症蔓延全國 線上醫療服務需求升
平安好醫生問診量增9倍 疫症蔓延全國 線上醫療服務需求升
彭博：美擬取消中港貿易特殊待遇
彭博：美擬取消中港貿易特殊待遇
晨星亞洲：武漢肺炎衝擊樓價較SARS小
晨星亞洲：武漢肺炎衝擊樓價較SARS小
麥肯錫：亞洲銀行須投資數碼科技
麥肯錫：亞洲銀行須投資數碼科技
金界：柬埔寨賭場受惠澳門停業
金界：柬埔寨賭場受惠澳門停業
萬事達卡獲批中國合營
萬事達卡獲批中國合營
證監揭主婦獲配1.9億元新股 指邦盟滙駿違打擊洗錢規例 罰370萬
證監揭主婦獲配1.9億元新股 指邦盟滙駿違打擊洗錢規例 罰370萬
擅自轉走客戶強積金 永明前中介釘牌10月
擅自轉走客戶強積金 永明前中介釘牌10月
港外派員適居地排名急跌52位
港外派員適居地排名急跌52位
李寶安任TVB行政委員會主席
李寶安任TVB行政委員會主席
鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點
鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點
資金避險 美債息再倒掛
資金避險 美債息再倒掛
地方法官支持併購 T-Mobile與Sprint急升
地方法官支持併購 T-Mobile與Sprint急升
陳茂峰：言論不自由 經濟損失大
陳茂峰：言論不自由 經濟損失大
張兆聰：建板具復工概念可留意
張兆聰：建板具復工概念可留意
植耀輝：阿里健康急升 高追風險大
植耀輝：阿里健康急升 高追風險大
技術取勝：吉利需守住13.5元
技術取勝：吉利需守住13.5元
劉思明：港股反彈 加倉未是時候
劉思明：港股反彈 加倉未是時候
周顯：港人此刻外遊 避債還是避瘟疫？
周顯：港人此刻外遊 避債還是避瘟疫？
湯文亮：別人不敢買 才是真正買樓時機
湯文亮：別人不敢買 才是真正買樓時機
宏利投資管理亞洲陳致洲：疫情利好網購相關板塊
宏利投資管理亞洲陳致洲：疫情利好網購相關板塊