晨星亞洲：武漢肺炎衝擊樓價較SARS小

地產股已反映 大跌空間有限

武漢肺炎影響到旅遊業甚至全面停頓，鍾允稱，就算發展商手上有不少收租物業，但是該等收租物業的估值已經作出反映，並且因為去年持續的示威活動影響而早已向下。在投地價錢上，則只見略受影響。地產股股價亦早已反映，因此他預期再大跌空間有限。

基於港府過去多年在樓市推出供應方及需求方管理措施，均未見成功，香港又未能如新加坡般，可讓市民購買公營房屋及離開由投資者主導的樓市，鍾允認為，港府在政治上及經濟層面，需要採取措施。在未來10年預見公屋供應仍然短缺2.9萬個單位下，他指出，若政府未來能夠向發展商落實徵收400公頃農地，便可建21.5萬個單位，在可見未來5年充其量最多徵用發展商手上10%農地儲備，連同徵收棕地，加上沒有規模更大的措施供應更多公屋，因此他預期對私人樓價衝擊有限。

緊接去年持續的社會運動後，該行助理股票分析員彭浩銓估計，政府及發展商在轉換閒置的農地去增加供應會比過往順暢。他更認為，加快轉換農地純為政治姿態而已，根本無需轉換太多農地，因此收回土地條例對發展商影響不大。