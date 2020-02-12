經濟

彭博：美擬取消中港貿易特殊待遇

【明報專訊】外電彭博社報道，根據美國貿易代表辦公室（USTR）的通知，將修改貿易救濟法中的一項關鍵豁免原則，取消對25個經濟體享有的世貿組織（WTO）發展中國家優惠待遇。

包括韓星泰越等25個經濟體

被美國撤銷貿易特殊待遇的，除了中國和香港之外，還包括阿爾巴尼亞、阿根廷、亞美尼亞、巴西、保加利亞、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、馬來西亞、摩爾多瓦、黑山共和國、北馬其頓、羅馬尼亞、新加坡、南非、韓國、泰國、烏克蘭和越南。

USTR稱，美國有必要修改對發展中國家的反補貼調查方法，降低調查門檻，因為美國此前的相關指引可以追溯至1998年，已經過時。美國近年來多次表態，認為世貿組織沿用的「已發展國家」、「發展中國家」二分法已經過時，且讓部分世貿成員在貿易上取得不公平優勢；白宮先前也曾表示，當最富裕的國家聲稱自己為發展中國家時，將對其他經濟體造成損害。

世貿組織有145項獨立條款規定了對發展中國家的特殊待遇，當中包括已發展國家對發展中國家提供優惠市場准入、技術援助等，以及允許發展中國家在履行某些貿易協定時有過渡期安排，包括延遲取消補貼，或享受已發展國家的普惠關稅制度。

相關字詞﹕發展中國家 世貿組織 貿易特殊待遇 美國

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