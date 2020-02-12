經濟

平安好醫生問診量增9倍 疫症蔓延全國 線上醫療服務需求升

【明報專訊】武漢肺炎在上月中開始加快在全國蔓延，內地市民盡量減少外出，對互聯網醫療服務需求急增。平安好醫生（1833）董事長、執行董事兼首席執行官王濤透露，自今年1月22日至2月6日期間，新增用戶的日均問診量，與1月首20日相比增加9倍。而期內新增用戶量，比今年首21日增加10倍。雖然昨日公布的去年業績仍然錄得虧損，但他維持集團在2021年盈虧平衡的預期。

明報記者 歐陽偉昉

武漢肺炎自上月中開始引起市場關注，醫療股受投資者熱捧，自1月20日以來平安好醫生累升23.21%。

王濤表示，目前聯網醫療仍在起步階段，今次疫症令個人和政府對互聯網醫療的接受度和使用大為提升，集團經營虧損有望持續減少。

董事總經理范寅表示，疫症期間集團與56個各級政府合作，提供網上和電話問診、疫症資訊服務，亦與包括百度、微博、拼多多等30多個網上平台連結，接駁該行的網上問診服務。

他相信疫情完結後，政府和網站會繼續成為合作伙伴，探索合作模式。

有到訪武漢客戶問診 即通知疫控中心

他舉例指出，早前有一名乘坐火車的旅客經平安好醫生問診，表示有發燒徵狀和曾到訪武漢，他們判斷該病人為疑似個案後，立即指示病人通知列車長，並聯絡鐵路公司和當地疾控中心安排隔離。

去年虧損收窄至7.34億元人幣

平安好醫生昨公布2019年業績，期內淨虧損為7.34億元（人民幣，下同），按年收窄19.5%，比市場預期虧損8.61億元為佳。收入按年上升51.8%，至50.65億元，營業成本按年上升60.5%，至38.94億元。銷費及營銷費用減少2.6%，至12.38億元。市場關注的註冊用戶按年上升18.9%，至3.15億個，其中來自母公司中國平安（2318）的佔比為50.8%。期末月活躍用戶（MAU）為6690萬個，按年上升22.3%，月付費用戶數（MPU）為296.9萬人，按年上升26%。付費用戶轉化率為4%，按年升0.4個百分點。商城網站成交金額44.47億元，按年上升49.6%。

月活躍用戶按年上升22%

按業務分類，近年主要發展的在線醫療收入為8.58億元，按年上升108.9%，日均諮詢量為72.9萬人次，按年上升36.3%。體檢、醫美等業務的消費型醫療收入為11.12億元，按年增加22.96%。

至於健康商城的收入方面，則按年上升16.9%，至29.02億元，提供廣告服務的健康管理和互動業務收入按年上升22.7%至1.92億元。

相關字詞﹕互聯網醫療 平安好醫生 醫療股 武漢肺炎

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