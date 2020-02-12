朗廷酒店去年溢利跌46%

若然朗廷落實削減分派，將是香港上市4家商業信託中，首家將分派率調低至低於100%。此前，只有另一商業信託港燈（2638）曾經因應利潤管制計劃改變，令2019年度上半年可供分派收入減少20%，但是並無改變分派率。

分派收入大減36.9%

朗廷表示，旗下3間酒店均位處示威活動頻繁的購物區，因此受嚴重影響，可出租客房平均收入在去年下半年下降了55.5%，全年計亦跌31.1%。尖沙嘴朗廷、旺角康得思及油麻地逸東可出租客房平均收入下半年全大跌逾五成，只有1000元、787元及443元，入住率只有60.8%、52.1%及56.8%。總房間數目1629間，比去年增60間，客房收入按年減28.5%。受惠於逸東餐飲店完成修膳後收入大增45.9%，因此集團整體餐飲收入只下跌1.8%。旗下酒店組合總值在過去半年減少26.8億元，只餘175億元，投資物業公平值跌27.88億元。