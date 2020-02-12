經濟

朗廷酒店去年溢利跌46%

【明報專訊】受到去年下半年社會運動及示威衝擊，朗廷酒店（1270）旗下在港三家酒店經營備受拖累，撇除公平值下跌的影響，2019年底止全年溢利大跌45.9%至只有1.68億元，可分派收入亦大減36.9%至只有2.59億元，每單位末期分派勁削67.6%，只有0.034元。集團更預告，由今年開始分派率將從原來的100%降至不少於90%，以增加業務現金儲備。

若然朗廷落實削減分派，將是香港上市4家商業信託中，首家將分派率調低至低於100%。此前，只有另一商業信託港燈（2638）曾經因應利潤管制計劃改變，令2019年度上半年可供分派收入減少20%，但是並無改變分派率。

分派收入大減36.9%

朗廷表示，旗下3間酒店均位處示威活動頻繁的購物區，因此受嚴重影響，可出租客房平均收入在去年下半年下降了55.5%，全年計亦跌31.1%。尖沙嘴朗廷、旺角康得思及油麻地逸東可出租客房平均收入下半年全大跌逾五成，只有1000元、787元及443元，入住率只有60.8%、52.1%及56.8%。總房間數目1629間，比去年增60間，客房收入按年減28.5%。受惠於逸東餐飲店完成修膳後收入大增45.9%，因此集團整體餐飲收入只下跌1.8%。旗下酒店組合總值在過去半年減少26.8億元，只餘175億元，投資物業公平值跌27.88億元。

上 / 下一篇新聞

地建會：與租戶探討減租可行辦法 周生生指地舖業主較商場發展商更願減租
地建會：與租戶探討減租可行辦法 周生生指地舖業主較商場發展商更願減租
美聯推無薪假 利嘉閣停獎金
美聯推無薪假 利嘉閣停獎金
御金撻訂貨718萬重售 兩月跌15萬
御金撻訂貨718萬重售 兩月跌15萬
珀居7號屋實呎2.5萬 項目新低
珀居7號屋實呎2.5萬 項目新低
赤柱超市巨舖 近3億易手
赤柱超市巨舖 近3億易手
港視趁炒起批股 集資最多近5億 股價近3周升近倍 早市曾見7.3元
港視趁炒起批股 集資最多近5億 股價近3周升近倍 早市曾見7.3元
大行唱好與富豪合併 吉利大升5.7%
大行唱好與富豪合併 吉利大升5.7%
彭博：阿里入港股通有難度
彭博：阿里入港股通有難度
疫症下首隻新股遭殃 大喜屋傳取消上市
疫症下首隻新股遭殃 大喜屋傳取消上市
外遊遇隔離 3保險公司自動延長保障期
外遊遇隔離 3保險公司自動延長保障期
平安好醫生問診量增9倍 疫症蔓延全國 線上醫療服務需求升
平安好醫生問診量增9倍 疫症蔓延全國 線上醫療服務需求升
彭博：美擬取消中港貿易特殊待遇
彭博：美擬取消中港貿易特殊待遇
晨星亞洲：武漢肺炎衝擊樓價較SARS小
晨星亞洲：武漢肺炎衝擊樓價較SARS小
上水中心商場減值 陽光房產純利跌96%
上水中心商場減值 陽光房產純利跌96%
麥肯錫：亞洲銀行須投資數碼科技
麥肯錫：亞洲銀行須投資數碼科技
金界：柬埔寨賭場受惠澳門停業
金界：柬埔寨賭場受惠澳門停業
萬事達卡獲批中國合營
萬事達卡獲批中國合營
證監揭主婦獲配1.9億元新股 指邦盟滙駿違打擊洗錢規例 罰370萬
證監揭主婦獲配1.9億元新股 指邦盟滙駿違打擊洗錢規例 罰370萬
擅自轉走客戶強積金 永明前中介釘牌10月
擅自轉走客戶強積金 永明前中介釘牌10月
港外派員適居地排名急跌52位
港外派員適居地排名急跌52位
李寶安任TVB行政委員會主席
李寶安任TVB行政委員會主席
鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點
鮑威爾：關注中國疫症威脅 稱美經濟穩健 道指早段升逾百點
資金避險 美債息再倒掛
資金避險 美債息再倒掛
地方法官支持併購 T-Mobile與Sprint急升
地方法官支持併購 T-Mobile與Sprint急升
陳茂峰：言論不自由 經濟損失大
陳茂峰：言論不自由 經濟損失大
張兆聰：建板具復工概念可留意
張兆聰：建板具復工概念可留意
植耀輝：阿里健康急升 高追風險大
植耀輝：阿里健康急升 高追風險大
技術取勝：吉利需守住13.5元
技術取勝：吉利需守住13.5元
劉思明：港股反彈 加倉未是時候
劉思明：港股反彈 加倉未是時候
周顯：港人此刻外遊 避債還是避瘟疫？
周顯：港人此刻外遊 避債還是避瘟疫？
湯文亮：別人不敢買 才是真正買樓時機
湯文亮：別人不敢買 才是真正買樓時機
宏利投資管理亞洲陳致洲：疫情利好網購相關板塊
宏利投資管理亞洲陳致洲：疫情利好網購相關板塊