經濟

外遊遇隔離 3保險公司自動延長保障期

【明報專訊】武漢肺炎向全球擴散，港人到外地旅遊也有機會到疫症影響，例如遊輪鑽石公主號上因為有乘客感染，包括不少港人在內的乘客需要隔離，世界夢號、寶瓶星號上的乘客也需要在船上等待檢驗完成才能下船。即使旅客已購旅遊保險，但有可能因隔離而在旅程完結前結束保障。本報向多家保險公司查詢，均回覆表示可為客戶延長保障，惟部分未必包括特定日期後投保的客戶。

出發前已實施隔離 不會獲延長

若受保人因不能避免的原因，出發前已預訂的行程需要延長，安盛、富衛、昆士蘭保險表示將自動延長保障10日。蘇黎世保險表示，在1月22日或之前投保的旅客到達當地後，當地政府公布強制隔離而被逼滯留，會為受保人延長保險的受保期直至其返港，為期最多14日而不會額外收費。及後投保的旅客，若出發前當地沒有強制隔離安排，會按個案酌情考慮，但出發前已知當地會實施隔離措施，將不會延長保障。友邦表示，受保人在1月22日或之前投保，因武漢肺炎令旅程無可避免受延誤，該行會免費自動延長保障最多10日。

因為保險公司有權不保障客戶的已知風險，MoneyHero高級業務發展經理衛兆佳指出，保險公司或會設下指定日期，例如在1月23日武漢「封城」後，指明在武漢地區因武漢肺炎產生的相關損失將不會受保障，建議旅客出發前應向保險公司查詢。一旦不幸在旅程中感染武漢肺炎，衛兆佳指一般而言海外醫療費用也會包括在旅遊保險的保障在內，提醒旅客購買時需注意保額是否足夠，特別是美加地區的醫療費用相當高昂。他建議旅客應在確定旅程後盡快購買旅遊保險，因為保障是由成功投保當刻開始生效，即使旅程出發前發生的風險亦受保障。

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