經濟

彭博：阿里入港股通有難度

【明報專訊】中港投資者對阿里巴巴（9988）獲北水祝福充滿期待，惟昨日彭博社突引述消息人士，指阿里將無法納入港股通，稱滬港深三交易所早在阿里上市之前就達成共識，決定不允兼備第二上市及不同投票權架構（「SWVR」）公司納入港股通。報道更指出，三交易所暫未決定是否為阿里開「綠色通道」。不過，業界人士多對傳聞不甚認同，認為北水買阿里終勢在必行。

3交易所暫不開「綠色通道」

報道稱，在美上市的中概股「花落誰家」競爭激烈，若阿里可納入港股通，將有悖於中央發展內地自身交易所的雄心，而香港動盪局勢更強化其此想法。該人士續表示，阿里如獲放行，估計京東、百度等大型公司亦會更願選擇香港，而非上交所或深交所。港交所回覆本報查詢，指現時第二上市的WVR公司股票暫未納入港股通範圍，未來期待與有關方面就此進行協商。

不過，本港業界人士多不認為阿里納入港股通將成為「死路」，估計僅是時間問題。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，相信阿里揀選上市地點時，對內地投資者是否能接觸到其股票已有慎重考量，不認為有人可以斷言阿里無法納入港股通。至於中概股回歸之爭，蔡偉榮認為，美國預託證券（ADR）要與A股自由轉換始終有難度，料中央不會輕易「放棄」香港。

業界：北水買阿里勢在必行

小米當年作為本地首隻同股不同權（WVR）股票，由上市至納入港股通足足用時逾1年（見表），資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納亦認為，阿里上市僅數月，討論會否納入的時機並非現在。他表示，目前中央政策重點為扶助中小企，估計視乎內地經濟情况，最快年底前阿里問題可獲考慮。

高盛昨日發出報告，指根據W股納入港股通標準，公司須上市6個月加20個交易日，假設對第二上市公司標準與此一致，阿里起碼要到6、7月份才合資格。該行指，估計今年全年整體北水淨流入金額有350億美元，若阿里不獲准納入，此數字將會下跌。

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