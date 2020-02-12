經濟

大行唱好與富豪合併 吉利大升5.7%

【明報專訊】吉利（0175）母企在10年前鯨吞富豪汽車母公司後，日前終披露擬將其與上市公司合併。雖然只屬初步研究，仍獲大行唱好，吉利昨日股價大漲，最多曾升一成。

摩通：一加一大於二

摩通發表報告，形容合併是「一加一大於二」，但相信吉利要發行新股以完成收購，因為交易規模龐大，而且相信要尋求少數股東批准；瑞信則將吉利評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價上調至18元，認為吉利可與富豪共享更多技術，令品牌跑贏內地同業，合併也可減省成本，而瑞典第二上市亦有助改善公司現金流。

瑞銀認為合併會帶來業務及財務上協同效應，雖然現在還未有交易細節，但該行相信股價會有正面反應；交銀國際就指出，合併有機會降低兩家公司技術研發成本，亦有助領克打入海外市場。

昨日吉利股價最多曾升10.3%至15.28元，收市報14.48元，升5.7%，是表現最好的恒指成分股。其他重磅股方面，騰訊（0700）昨升2.1%至409元，盤中曾高見411元。友邦（1299）及匯控（0005）分別升1.3%及0.9%。恒指連續兩日裂口高開272點，最多曾升433點，高見27,674點，距離250天線（27,688點）僅一步之遙，收市升342點，報27,583點，國指升154點，報10,808點。主板成交金額1110億元。日用品股見回吐，香港電視（1137）跌10.3%，日清食品（1475）跌1.13%、維達（3331）跌2.4%。阿信屋母企CEC國際（0759）續有炒作，收報0.9元，飈21.62%。

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