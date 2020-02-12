港視趁炒起批股 集資最多近5億 股價近3周升近倍 早市曾見7.3元

明報記者 蕭嘉聰

港視周一晚已預告，為支持營運及業務發展或會進行不同融資活動。集團昨收市後，擬以每股5.15元至5.35元配售8000萬股，較昨日收市價6.01元折讓約11%至14.3%，籌資約5250萬美元至5460萬美元（約4.1億元至4.26億元），並可額外配售多1000萬股，資金用途為一般營運資金及擴展集團網購業務。

港視昨日先急升再急跌，收市報6.01元，跌一成，曾低見5.67元，成交額達5.34億元，如以高位7.3元計，今次配股價最多折讓近三成。港視自上月22日武漢封城之前收市價計，至昨天最高價累積升逾九成。

去年中期虧損1.55億

手頭現金降至6億

港視近年轉型以網購平台為主業，去年中期虧損擴大至1.55億元，其手頭現金亦降至6億元（見圖）。由於去年6月爆發社會運動，集團因應情况調低去年GMV目標及減慢O2O門市擴展計劃，不過近日武漢肺炎疫情嚴峻，港人搶口罩、消毒用品帶動HKTVmall訂單大增。平台上月平均每日訂單數量按年及按月升64.7%及19.8%，至2.24萬單，平均訂單值則按年跌9%及按月升4.5%至488元，2月首9天增長動力及營運狀况均較1月同期更強勁，預期增長動力將延續至整個2月。

植耀輝：

現階段不宜追 留意3月業績

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港視股價由4元起步升至現時6元，由於網購業務仍要投入大量資金，而集團現時持有的現金不多，在此時「抽水」亦是預期之內。

他續指出，雖然集團的GMV增長及訂單數據表現甚佳，不過能否轉化為盈利仍有所保留，加上去年中期虧損擴大，不建議現時追入股份，可待3月公布業績時，再考慮投資。

港視近日購入口罩生產設備，植耀輝表示，此舉顧及民生值得欣賞，不過口罩只是防疫用品，長遠而言對業務影響不大。