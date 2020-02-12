經濟

珀居7號屋實呎2.5萬 項目新低

【明報專訊】疫情肆虐，新盤做價見新低水平。英皇國際（0163）旗下屯門小欖洋房項目珀居，昨日透過招標售出1幢洋房，為7號洋房，實用面積2776方呎，3房3套間隔，成交價7025萬元，折合實呎25,306元，成交價及呎價均為已售出洋房中最低。

資料顯示，珀居2018年中開售至今累售12幢洋房，套現約11.5億元，其中享海景的6號洋房，2018年9月以1.4181億售出，以實用面積3677方呎計，實呎曾高見40,277元，創項目售價及成交呎價最高紀錄，即新成交洋房實呎較高位低37%。另華懋旗下小欖青發里琨崙金琥珀33A單位，實用面積2178方呎，昨日連車位以2950萬元招標售出，實呎13,545元。

THE RICHMOND周六再推售6伙

此外，恒地（0012）旗下西半山THE RICHMOND進行兩輪銷售後，將於本周六進行第三輪銷售，據最新銷售安排顯示，將於本周六（15日）以先到先得形式發售6伙，6伙包括2伙1房及4伙開放式戶，定價由717.7萬至1,037.1萬元，價單實呎由32,776至35,297元，折實價由667.461萬至964.503萬元，折實實呎由30,482至32,826元，售價輕微上調約1%至2%。項目已累售45伙，佔已推出單位約97%，包括15伙開放式、29伙1房戶及1伙兩房戶，套現逾3.7億元。

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