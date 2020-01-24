御金撻訂貨718萬重售 兩月跌15萬

星河明居3房833萬 低市價一成

原業主於2012年1月以599.4萬元購入，持貨至今8年，帳面獲利118.6萬元或20%。另屯馬線一期通車在即，港鐵大圍、顯徑、鑽石山及啟德站將於本周五率先開通之際，位於鑽石山站上蓋的星河明居，卻有3房戶業主減價沽貨離場。美聯高級營業經理馬穎鴻表示，星河明居C座中層8室，實用面積517方呎，3房單位，原業主最初叫價980萬元放盤，在累減147萬元或15%後，最終以833萬元成交，實呎16,112元，成交價較市價低約一成。原業主2010年12月約426萬元購入，帳面賺約407萬元或近一倍。

海濱南岸3房1040萬 低估值一成

同時，各區續錄減價成交，其中鄰近黃埔花園、即全港首宗確診武漢肺炎死亡個案屋苑附近的紅磡海濱南岸，亦有3房單位以低估價易手。中原高級分行經理袁顯岸表示，海濱南岸1座中層H室，實用面積590方呎，3房間隔，最新以1040萬元成交，實呎17,627元，成交價較銀行估值低9%至12%。原業主2015年1月828萬元買入，帳面賺212萬元或26%。

嘉湖2房月租9500元 4個月新低

租務市場亦同樣受壓，中原分行經理胡啟文表示，天水圍嘉湖山莊景湖居8座高層F室，實用面積442方呎，2房間隔，最新以月租9500元租出，為屋苑過去4個月來最平，呎租僅21.5元。屋苑本月錄得9宗租務成交，平均呎租約23元，宗數與上月同期相若，但租金回落6%至10%。