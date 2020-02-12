經濟

美聯推無薪假 利嘉閣停獎金

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，對樓市造成打擊，一二手交投均告下跌，直接導致地產代理行生意大減，有代理行決定出招應對。龍頭地產代理行之一的美聯物業（1200）昨日公布，由即日起至2月底，前線員工可按需要，申請自願無薪假期，假期不設最低配額。美聯住宅部行政總裁布少明表示，為保障員工安全，集團亦已經訂購首批逾6萬個口罩，當中3萬個口罩已抵達，將於今日起陸續提供予有需要員工。

布少明：買6萬口罩供員工用

美聯昨向全線前線員工發出通告，鑑於疫情趨嚴重，為減低病毒在社區擴散風險，即日起為前線營業員級推「特別無薪假計劃」。通告解釋指出，集團為體恤同事健康及安全，前線營業員如因個人或家庭需要，可通過內聯網上的假期申請表作申請，一經獲批便可於2月底前放無薪假期。美聯集團旗下公司香港置業，會跟隨執行上述新措施及計劃。

另一代理行利嘉閣地產將於3月起暫停前線獎金制度。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，獎金制度有別於佣金制度，為額外鼓勵員工開單的措施，以往亦不時有所調整；由於現時各區分店的獎金制度不同，對各區競爭或會造成不公平，加上現時市場缺乏大型新盤開售，故趁市場較淡靜之際，暫停並統一獎金制度的規章。同時，公司目前佣金制度則未有任何改變，亦未有推出無薪假計劃。

中原增一二手開單獎金

至於同屬本地龍頭地產代理行的中原地產，未有推行無薪假安排。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原各分行會做好防疫工作，鼓勵同事繼續保持正面心態，協助客戶解決置業需要，有個別區域分行會增設一二手開單獎金，鼓勵同事於抗疫期間，繼續努力替客戶服務。

祥益逆市開嘉湖分店

至於中小型代理行祥益地產，未有減省成本計劃之餘，更決定逆市開設新分店。祥益地產表示，公司會堅持不裁員、不減薪的承諾，亦將增設2間位於天水圍嘉湖銀座的分行，預料可於本季開業。

相關字詞﹕祥益地產 中原地產 利嘉閣地產 香港置業 美聯物業 地產代理行

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