經濟

地建會：與租戶探討減租可行辦法 周生生指地舖業主較商場發展商更願減租

【明報專訊】受去年中起反修例風暴影響，加上近期武漢肺炎疫情拖累，本港零售業及食肆生意大受打擊。地產建設商會(下稱地建會)昨罕有發出聲明指，旗下會員會繼續與有需要的租戶按個別情况探討各種可行辦法，包括提供寬減租金之方便，以紓緩他們的經營壓力。不過有零售商指，由個別投資者持有的地舖，較發展商旗下的商場更願減租。

明報記者 林尚民、甘潔瑩、蕭嘉聰

地建會聲明指出，經歷去年社會動盪，再遇今年疫情來犯，香港經濟正面臨嚴峻考驗，有鑑於零售餐飲業當前的困難景况，地建會各會員本着同舟共濟、共渡時艱的精神，繼續與有需要的租戶按個別情况探討各種可行辦法，包括提供寬減租金之方便，以紓緩他們的經營壓力。身兼地產建設商會執委會主席的會德豐（0020）副主席梁志堅稱，很多會員都知道目前經營困難，各行各業都受影響，「大家都覺得有需要」為租戶提供不同措施，如短暫減租或免租期等，但要由會員與租戶個別洽談，不能由地建會提出建議。

領展8000萬設「中小商戶同舟計劃」

事實上，領展昨亦宣布，將預算8000萬元成立「中小商戶同舟計劃」，並會因應個別租戶面對的經營狀况，延續去年下半年向租戶所提供的針對式支援，包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、免租期、租金減免、針對飲食商戶的額外泊車優惠等，而具體安排視乎個別租戶的租金佔營業額比例、租約歷史、經營及資金流狀况等因素，與個別租戶協商而定。

領展行政總裁王國龍表示，由於疫情對各類商戶及地區影響不一，相比起劃一安排，針對式支援才是幫助最有需要的租戶的最適切措施，他們會繼續密切留意市場情况，在適當時候檢視計劃，並跟商戶密切溝通。

太古：因應個別租戶提供援助

另太古地產（1972）發言人表示，自去年受社會運動影響下，集團是首批提供短期租金調整以支援租戶的發展商之一，並因應個別租戶的經營情况提供援助。集團將續與租戶緊密溝通，攜手共渡時艱。

資深舖位投資者、優品360（2360）創辦人之一及董事會主席林子峰表示，近日有租戶向他提出寬減租金的要求，但要視乎不同地點、行業及實際生意受影響而定，而個別租戶已獲短暫免租期或減租。至於優品360有否獲大業主提供租金減免，林表示「暫時未有實際措施」，但有部分正在磋商中。

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌則稱，集團自去年6月爆發社會運動後，已跟各業主商討減租事宜，主要減租來自街舖，商場發展商反而較少減租，近兩周受武漢肺炎影響，人流明顯減少，為降低經營成本，集團更加積極與業主磋商，但暫未獲正面回覆。現時已獲減租的店舖，相信亦要加大減租幅度，以應付現時情况。

相關字詞﹕梁志堅 武漢肺炎 租金減免 減租 周生生 優品360 太古地產 林子峰 領展 地建會

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